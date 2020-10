ADM. Siglato protocollo d’intesa tra ADM e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ADM annuncia che il DG Marcello Minenna e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Massimo Miani, hanno siglato un Protocollo per avviare un’azione sinergica finalizzata alla realizzazione di eventi e progetti a supporto dell’internazionalizzazione del tessuto economico e produttivo del Paese, nonché alla promozione di analisi e approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale per consentire il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

