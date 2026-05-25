ADM: sesta edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”, selezionate le opere che saranno riprodotte su biglietti Lotteria Italia 2026

Si è riunita oggi, presso la sede storica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Commissione incaricata di valutare le opere candidate alla sesta edizione di “Disegniamo la Fortuna con

Si è riunita oggi, presso la sede storica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Commissione incaricata di valutare le opere candidate alla sesta edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”, il concorso artistico collegato alla Lotteria Italia che promuove inclusione sociale, partecipazione e valorizzazione del talento delle persone con disabilità.

L’incontro si è svolto nel Palazzo della Manifattura Pontificia dei Tabacchi di Piazza Mastai, edificio di pregio storico e architettonico che ospita gli uffici centrali dell’Agenzia. In apertura dei lavori, il direttore Roberto Alesse ha ribadito il ruolo dell’Agenzia nella regolazione e nel controllo del gioco pubblico, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra tutela degli interessi erariali, legalità e salvaguardia della salute pubblica. “Il concorso nasce nel 2021 con un obiettivo chiaro: partire dalla Lotteria Italia, la più antica e rappresentativa lotteria nazionale, per trasmettere un messaggio di solidarietà e offrire visibilità alle associazioni del Terzo Settore, impegnate in modo esemplare a favorire l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità” ha spiegato Alesse.

Nel corso delle precedenti edizioni, il progetto ha raccontato il tema della disabilità attraverso linguaggi e ambiti culturali differenti, dal cinema allo sport, dall’arte alla musica. Per il 2026, il tema scelto è “Disabilità e Letteratura”, inteso come universo di parole, immaginazione e narrazione, in cui ogni storia può trovare voce e dignità attraverso il disegno.

A questa edizione hanno aderito 21 Enti del Terzo Settore, che hanno presentato complessivamente 76 opere realizzate da artisti con disabilità, confermando la crescente partecipazione a un’iniziativa che coniuga sensibilità culturale e impegno civico.

La Commissione di valutazione, composta da esponenti del giornalismo e della comunicazione, tra cui Roberto Costantini, Francesca Cenci, Olivia Tassara e Cinzia Pellegrini, nonché da Mario Lollobrigida, Direttore Centrale Giochi di ADM, e Leonardo Di Stefano, Direttore dell’Ufficio Affari Giuridici e Normativi di ADM, è stata presieduta dal cantante Al Bano Carrisi.

I disegni sono stati valutati sulla base di criteri come valore estetico, originalità, grado di complessità, tecnica utilizzata e percorso creativo degli autori, nonché coerenza delle opere con i valori promossi dal concorso. Al termine della valutazione, la commissione ha individuato 12 opere che saranno riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2026 diventando testimonianza visibile del valore espressivo e sociale del progetto. Con questa iniziativa, ADM conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi che favoriscono la partecipazione e rafforzano il dialogo tra istituzioni e cittadini.

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