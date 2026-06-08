ADM: seminario sulla cultura del rispetto come contrasto alla violenza

Si è tenuto presso la “Sala Rossa” della sede ADM di Piazza Mastai un seminario dal titolo “La cultura del rispetto come contrasto alla violenza”.

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 e conferma l’impegno dell’Agenzia nella promozione di un ambiente di lavoro fondato su principi di dignità, equità e inclusione.

L’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni, chiamati a confrontarsi sul valore della cultura del rispetto, quale elemento essenziale per il benessere organizzativo e per la qualità delle relazioni nei contesti lavorativi.

Ad aprire i lavori è stato il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, che nel suo messaggio ha ribadito l’attenzione dell’Amministrazione verso un tema strettamente connesso alla tutela e alla valorizzazione del personale. “Il rispetto non è soltanto un valore da condividere, ma una pratica quotidiana da esercitare” – ha dichiarato Alesse – “Significa riconoscere l’altro nella sua unicità, prevenire comportamenti inappropriati, contrastare stereotipi e pregiudizi e intervenire in presenza di situazioni di disagio o di conflitto. Promuovere la cultura del rispetto significa anche rafforzare il senso di appartenenza, migliorare la qualità del lavoro e contribuire a creare un’amministrazione più moderna, trasparente e vicina ai cittadini”.

A seguire hanno preso la parola: Carla Solinas, professoressa associata di diritto privato presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; Anna Maria Iuso, professoressa associata di antropologia culturale presso l’Università di Roma “La Sapienza”; Maria Cristina Caruso, viceprefetto presso il Ministero dell’Interno; Elisabetta Abbate, giornalista della RAI; Alessandra Bucci, dirigente superiore della Polizia di Stato; Nannini Chinnici, psicologo e psicoterapeuta che collabora con l’Agenzia e Maria Crisafulli, vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia di ADM.

L’evento è stato moderato da Mariarita Simona Sardella, dirigente della Direzione del Personale, e si è concluso con i ringraziamenti di Salvatore Roberto Miccichè, direttore del Personale dell’Agenzia.

Nel corso del seminario, i relatori hanno offerto approfondimenti e prospettive multidisciplinari, contribuendo ad arricchire il dibattito su una tematica di particolare rilevanza per la promozione del valore del rispetto nei contesti lavorativi e sociali.

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