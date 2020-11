ADM. Sarà il dott. Stefano Fabrizio a rappresentare ADM nel Tavolo permanente costituito con l’Eurispes sul gioco pubblico

Sarò il dott. Stefano Fabrizio il referente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rappresenterà ADM nel Tavolo Permanente istituito insieme all’Eurispes in seno alla Convenzione con finalità di studio ed analisi della fenomenologia afferente in particolare al settore del gioco pubblico, al fine di identificare eventuali infiltrazioni di criminalità comune e/o organizzata, di individuare soluzioni per contrastare il gioco illegale e apprestare i rimedi per una più efficace tutela dei soggetti coinvolti con particolare riguardo ai minori e alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

Per l’assolvimento delle funzioni connesse, il dott. Fabrizio, funzionario alle dirette dipendenze del Direttore Generale, viene delegato dal Direttore Generale per gli atti di competenza. Avrà la facoltà di interagire con le strutture dell’Agenzia anche mediante la convocazione di specifici CT.

La delega sarà valida ed efficace sino al 31 dicembre 2020 ed è rinnovabile con le modalità di cui alla stessa determinazione. Resta salva la facoltà del delegante di revocare la delega in data anteriore al 31 dicembre 2020.

