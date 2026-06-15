ADM, Roma: corso di formazione sui controlli nel settore Giochi

La Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato il 10 e l’11 giugno a Roma il corso di formazione “I controlli nel settore dei

La Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato il 10 e l’11 giugno a Roma il corso di formazione “I controlli nel settore dei giochi-bingo e scommesse”.

Il corso, rivolto al personale dell’Agenzia, ha avuto come obiettivo l’aggiornamento e il rafforzamento delle competenze in materia, approfondendo gli aspetti normativi e tecnici delle attività di controllo del settore dei giochi e di contrasto alla raccolta illegale, anche in considerazione della recente riorganizzazione territoriale.

Il primo giorno del corso, ospitato dalla sala conferenze della Direzione territoriale Lazio e Abruzzo, dopo l’iniziale saluto del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Massimo Antonelli, ha visto l’intervento di Mario Alfieri, funzionario dell’Ufficio Antifrode della Direzione territoriale Lombardia, che si è soffermato sulla normativa di riferimento nel settore delle scommesse, sulla raccolta delle giocate su rete fisica e on line, nonché sull’utilizzo delle banche dati, e il contributo di Giorgia Pola, funzionaria dell’UADM Lazio 1, che con esempi pratici ha illustrato il tema dell’accertamento e del calcolo dell’imposta unica, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

La seconda giornata, presso la sala “Bingo Palace” di Roma, si è aperta con la presentazione di Fabrizio Cappelletti, funzionario dell’UADM Lazio1, che si è concentrato sul bingo e sul ruolo dell’Agenzia come controllore centralizzato del gioco. A seguire sono intervenuti Mario Alfieri e Luca Mariozzi, funzionario della Direzione territoriale Lazio e Abruzzo, che hanno spiegato la metodologia di verifica e le tipologie di illeciti, prima di concludere con l’analisi della casistica.

Con l’organizzazione di queste giornate formative, l’Agenzia conferma il ruolo della formazione quale leva strategica per la diffusione e la condivisione di conoscenze, che arricchiscono le competenze del personale di ADM nell’attività regolatoria e di contrasto al gioco illegale, creando valore pubblico per gli operatori e per il territorio.

PressGiochi