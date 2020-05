Solo per l’anno 2020, gli acconti PREU per il bimestre maggio/giugno, in scadenza il 28 maggio, il 13 giugno e il 28 giugno sono annullati e l’importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 luglio 2020.

E’ quanto fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella determina firmata oggi dal direttore Marcello Minenna.

PressGiochi