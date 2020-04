ADM pubblica precisazioni sul regolamento del Superenalotto

“L’esito delle vincite immediate è riportato direttamente nella ricevuta di gioco, in una sezione dedicata. Per ogni ricevuta convalidata, il sistema assegna una serie di quattro numeri interi e distinti compresi tra 1 e 90 inclusi. Se la serie di quattro numeri assegnati è presente nei numeri di una o più combinazioni di gioco, a eccezione dei numeri SuperStar, il giocatore realizza una sola vincita immediata. Non è possibile realizzare più di una vincita immediata con una singola ricevuta di gioco convalidata, salvo il caso in cui il giocatore convalidi una ricevuta di gioco con un numero di combinazioni superiore a 500”.

E’ quanto ha precisato oggi il direttore dell’ADM Marcello Minenna in una delibera nella quale chiarisce le disposizioni dell’enunciato all’art. 5 comma 3, del decreto direttoriale prot. n. R.U. 109175 del 16 novembre 2015.

