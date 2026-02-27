Newsletter

27 Febbraio 2026 - 16:29

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità

L’Agenzia della Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.0, versione definitiva e il protocollo di comunicazione

27 Febbraio 2026

Share the post "ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità"

Stampa pagina

L’Agenzia della Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.0, versione definitiva e il protocollo di comunicazione per i giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo PGDA versione 3.0.0, anch’esso in versione definitiva.

A seguito della pubblicazione della nuova procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sono state introdotte nuove regole tecniche e amministrative che impattano sulle modalità di raccolta e offerta da parte dei concessionari.

Al riguardo, si rende disponibile la versione definitiva del protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa – PSQF 5.0 e il documento “Tipo informazione aggiuntiva”, che entreranno in produzione a far data dal 16 marzo 2026. Tutti i concessionari sono tenuti ad adottare i messaggi e le specifiche tecniche previste dal suddetto protocollo.

Il protocollo medesimo riporta, inoltre, le indicazioni che il concessionario è tenuto a osservare per il corretto utilizzo del sistema, con particolare riferimento alle modalità operative da adottare in fase di avvio in produzione del nuovo “Sistema del concessionario”, certificato da ADM. Per i concessionari già operativi nella raccolta del gioco fisico e telematico continuano ad applicarsi le modalità operative attualmente vigenti.

È disponibile, inoltre, la versione definitiva del protocollo di comunicazione PGDA 3.0.0 che entrerà in produzione a far data dal 16 marzo 2026. Rispetto alla versione 3.0.0 in bozza del 5 novembre 2025 sono stati corretti dei refusi.

Dal momento dell’avvio in produzione del nuovo “Sistema del concessionario” certificato da ADM, i concessionari saranno tenuti ad adottare i messaggi e le specifiche tecniche previste dal suddetto protocollo. Sino a quella data continueranno ad applicarsi le vigenti modalità operative previste dal protocollo PGDA V2.1.4rc2.

La versione 3.0.0 del protocollo di comunicazione PGDA sarà disponibile in ambiente di esercizio a partire dal 16 marzo p.v. ai seguenti indirizzi:

  • per i messaggi per lo svolgimento del gioco: https://pgda.giochi.adm.gov.it/GAD_PGDA_GIOCO/ServletFactoryFirma
  • per i messaggi per la gestione degli archivi: https://pgda.giochi.adm.gov.it/GAD_PGDA_ARCHIVI/ServletFactoryFirma

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità

ADM, proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

Sanremo 2026 – Serata Cover: Sal da Vinci in coppia con Michele Zarrillo si prende la scena, vincente a 3,50

Direttivo As.tro del 4 marzo 2026: il programma dei lavori e la preview dell’Osservatorio sul Gioco Online illegale

Serie A, 27ª giornata: scontro Champions tra Roma e Juventus. Il Milan cerca il riscatto a Cremona, l’Inter ospita il Genoa

Ricavi record per il gioco commerciale negli USA: $78,7 miliardi nel 2025

Conto riassuntivo del Tesoro: nel 2025 dai giochi incassi per 6,5 miliardi di euro

10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro in Campania

De Vita (Fondazione FAIR): “Nel 2026 più ricerca e tutela per i giocatori”

Lotto: in Lombardia premi per quasi 68mila euro

Flutter, risultati solidi nel 2025: ricavi per $16,4 mld (crescita del 17%)

Malta, MGA aggiunge tre nuovi siti di gioco illegale alla black list

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy