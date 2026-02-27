ADM pubblica le versioni definitive dei protocolli di comunicazione per le le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità

L’Agenzia della Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.0, versione definitiva e il protocollo di comunicazione

L’Agenzia della Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.0, versione definitiva e il protocollo di comunicazione per i giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo PGDA versione 3.0.0, anch’esso in versione definitiva.

A seguito della pubblicazione della nuova procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sono state introdotte nuove regole tecniche e amministrative che impattano sulle modalità di raccolta e offerta da parte dei concessionari.

Al riguardo, si rende disponibile la versione definitiva del protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa – PSQF 5.0 e il documento “Tipo informazione aggiuntiva”, che entreranno in produzione a far data dal 16 marzo 2026. Tutti i concessionari sono tenuti ad adottare i messaggi e le specifiche tecniche previste dal suddetto protocollo.

Il protocollo medesimo riporta, inoltre, le indicazioni che il concessionario è tenuto a osservare per il corretto utilizzo del sistema, con particolare riferimento alle modalità operative da adottare in fase di avvio in produzione del nuovo “Sistema del concessionario”, certificato da ADM. Per i concessionari già operativi nella raccolta del gioco fisico e telematico continuano ad applicarsi le modalità operative attualmente vigenti.

È disponibile, inoltre, la versione definitiva del protocollo di comunicazione PGDA 3.0.0 che entrerà in produzione a far data dal 16 marzo 2026. Rispetto alla versione 3.0.0 in bozza del 5 novembre 2025 sono stati corretti dei refusi.

Dal momento dell’avvio in produzione del nuovo “Sistema del concessionario” certificato da ADM, i concessionari saranno tenuti ad adottare i messaggi e le specifiche tecniche previste dal suddetto protocollo. Sino a quella data continueranno ad applicarsi le vigenti modalità operative previste dal protocollo PGDA V2.1.4rc2.

La versione 3.0.0 del protocollo di comunicazione PGDA sarà disponibile in ambiente di esercizio a partire dal 16 marzo p.v. ai seguenti indirizzi:

per i messaggi per lo svolgimento del gioco: https://pgda.giochi.adm.gov.it/GAD_PGDA_GIOCO/ServletFactoryFirma

per i messaggi per la gestione degli archivi: https://pgda.giochi.adm.gov.it/GAD_PGDA_ARCHIVI/ServletFactoryFirma

PressGiochi