ADM pubblica la versione bozza dei nuovi protocolli di comunicazione per scommesse, bingo online, giochi di abilità e conti gioco

03 Luglio 2026 - 17:21
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibili in versione bozza i nuovi protocolli di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa, della scommesse in ricevitoria, delle scommesse
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibili in versione bozza i nuovi protocolli di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa, della scommesse in ricevitoria, delle scommesse con interazione diretta tra giocatori, dei giochi di abilità, del bingo online e dei conti di gioco.
Scommesse sportive a quota fissa – È disponibile la versione PSQF 5.2 in bozza del protocollo per le scommesse sportive a quota fissa, aggiornata al 1° luglio 2026.
Rispetto alla versione in bozza del PSQF 5.1 del 21 maggio 2026, sono introdotte le seguenti modifiche:
La versione 5.2 del protocollo di comunicazione PSQF sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
Scommesse in ricevitoria PSR – È disponibile la versione PSR 3.0 in bozza del protocollo per le scommesse in ricevitoria, aggiornata al 1° luglio 2026.
Rispetto alla versione in bozza del PSR 3.0 del 5 novembre 2025, si riportano le principali modifiche introdotte:
La versione 3.0 del protocollo di comunicazione PSR sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
Scommesse con interazione diretta tra giocatori – È disponibile la versione PSID 3.0 in bozza del protocollo per le scommesse con interazione diretta fra i giocatori, aggiornata al 1° luglio 2026.
Rispetto alla versione in bozza del PSID 3.0 del 5 novembre 2025, si riportano le principali modifiche introdotte:
La versione 3.0 del protocollo di comunicazione PSID sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
Giochi di abilità, giochi a sorte a quota fissa e giochi di carte – La versione PGDA 3.1.0 in bozza del protocollo di comunicazione per i giochi di abilità, i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo – aggiornata al 1° luglio 2026 – introduce le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:
La nuova versione del protocollo PGDA 3.1.0 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
Bingo a distanza – La versione PBAD 4.1.0 in bozza del protocollo di comunicazione per il gioco del bingo a distanza – aggiornata al 1° luglio 2026 – introduce le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:
La nuova versione del protocollo PBAD 4.1.0 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
Conti di gioco – È stata pubblicata la versione PACG 3.3 in bozza del protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, aggiornata al 1° luglio 2026.
Rispetto alla precedente versione dell’8 maggio, si riportano le principali modifiche introdotte:
La nuova versione del protocollo PACG 3.3 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.
I file wsdl e xsd relativi al PACG 3.3 saranno disponibili in area riservata nella sezione “Anagrafe Conti Test” – “Utilità”.
Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e il Sistema centralizzato – Inoltre, è resa disponibile una nuova versione delle Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e il Sistema centralizzato, versione 1.2, aggiornata al 1° luglio 2026.
Rispetto alla precedente versione 1.1 del 19 gennaio 2026, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:
PressGiochi