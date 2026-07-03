ADM pubblica la versione bozza dei nuovi protocolli di comunicazione per scommesse, bingo online, giochi di abilità e conti gioco

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibili in versione bozza i nuovi protocolli di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa, della scommesse in ricevitoria, delle scommesse

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibili in versione bozza i nuovi protocolli di comunicazione delle scommesse sportive a quota fissa, della scommesse in ricevitoria, delle scommesse con interazione diretta tra giocatori, dei giochi di abilità, del bingo online e dei conti di gioco.

Scommesse sportive a quota fissa – È disponibile la versione PSQF 5.2 in bozza del protocollo per le scommesse sportive a quota fissa, aggiornata al 1° luglio 2026.

Rispetto alla versione in bozza del PSQF 5.1 del 21 maggio 2026, sono introdotte le seguenti modifiche:

Nuovo attributo esteso Bonus_Prezzo_2 (2504), utilizzabile esclusivamente dai CFS

Modificati i messaggi di Vendita (7900,6) e Vendita giocata sistemistica (7900,7), integrato il nuovo attributo esteso Bonus_Prezzo_2 e aggiornata la descrizione relativa alla gestione del saldo conto con bonus.

Nuovo attributo esteso Bonus_pag_rimb_2(2505), utilizzabile esclusivamente dai CFS

Modificati i messaggi di Pagamento (7900,2) e Rettifica biglietto telematico riscosso (7900,13), integrato il nuovo attributo esteso Bonus_pag_rimb_2

Modificato l’attributo esteso Bonus_Prezzo (1171), rimossa la descrizione riguardante la decurtazione del bonus dal saldo conto e specificato che l’utilizzo è riservato esclusivamente al FSC

Modificato l’attributo esteso Bonus_pag_rimb (1170), inserita l’indicazione che l’attributo può essere utilizzato solo dal FSC.

La versione 5.2 del protocollo di comunicazione PSQF sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

Scommesse in ricevitoria PSR – È disponibile la versione PSR 3.0 in bozza del protocollo per le scommesse in ricevitoria, aggiornata al 1° luglio 2026.

Rispetto alla versione in bozza del PSR 3.0 del 5 novembre 2025, si riportano le principali modifiche introdotte:

Modificato l’attributo esteso Bonus Prezzo (2500)

Modificata la descrizione della modalità di gestione del saldo conto con bonus giocato nel messaggio Vendita (5101/5104,1)

Modificato il messaggio Keep Alive (6700,1), inserita la nuova modalità di invio del messaggio

La versione 3.0 del protocollo di comunicazione PSR sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

Scommesse con interazione diretta tra giocatori – È disponibile la versione PSID 3.0 in bozza del protocollo per le scommesse con interazione diretta fra i giocatori, aggiornata al 1° luglio 2026.

Rispetto alla versione in bozza del PSID 3.0 del 5 novembre 2025, si riportano le principali modifiche introdotte:

Modificato l’attributo esteso Bonus Prezzo (1200-1201)

Modificata la descrizione della modalità di gestione del saldo conto con bonus giocato nel messaggio Abbinamento di offerta di scommessa 2 (7700,5)

Modificato il messaggio Dettaglio liquidazione conto (8700,19), aggiunto un nuovo campo ‘max_espo_banco’

Modificato il messaggio Consuntivo contabile in network per competenza (8700,19), inserita la possibilità di richiedere il messaggio tramite CFS

Modificato il messaggio Keep Alive (8800,1), inserita la nuova modalità di invio del messaggio

Nuovo messaggio Dettaglio liquidazione conto legacy (8700,2)

La versione 3.0 del protocollo di comunicazione PSID sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

Giochi di abilità, giochi a sorte a quota fissa e giochi di carte – La versione PGDA 3.1.0 in bozza del protocollo di comunicazione per i giochi di abilità, i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo – aggiornata al 1° luglio 2026 – introduce le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

modifica del messaggio 220 “Acquisto diritto di partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 280 “Accredito vincita” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 420 “Acquisto diritto di partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 430 “Fine partecipazione e trasferimento posta finale” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 510 “Svolgimento del gioco di tipo ‘istantaneo” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 620 “Acquisto diritto di partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 630 “Fine partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 362 “Rettifica diritto di partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 562 “Rettifica partecipazione e trasferimento posta finale” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 762 “Rettifica partecipazione e trasferimento posta finale” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

aggiunta del messaggio 801 “Ripartizione importi fondi jackpot”

rettifica e integrazione della tabella “errori”

correzione di refusi

La nuova versione del protocollo PGDA 3.1.0 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

Bingo a distanza – La versione PBAD 4.1.0 in bozza del protocollo di comunicazione per il gioco del bingo a distanza – aggiornata al 1° luglio 2026 – introduce le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

modifica del messaggio 220 “Acquisto delle cartelle” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 270 “Accredito vincita” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

modifica del messaggio 280 “Rimborso partecipazione” per aggiunta dettagli utilizzo bonus

aggiunta del messaggio 351 “Informazione spostamento fondi tra concessioni”

aggiunta del messaggio 811 “Spostamento fondi tra concessioni”

aggiunta del messaggio 816 “Storno spostamento fondi tra concessioni”

rettifica e integrazione della tabella “errori”

correzione di refusi

La nuova versione del protocollo PBAD 4.1.0 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

Conti di gioco – È stata pubblicata la versione PACG 3.3 in bozza del protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, aggiornata al 1° luglio 2026.

Rispetto alla precedente versione dell’8 maggio, si riportano le principali modifiche introdotte:

inibito il messaggio 6.2 “V3 Apertura conto di gioco persona giuridica” che verrà sostituito dal nuovo messaggio 6.37 “V3 Apertura conto di gioco persona giuridica 2”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1219, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.3 “Movimentazione conto di gioco”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1219, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.4 “Storno movimentazione conto di gioco”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1220, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.5 “Movimentazione bonus conto di gioco”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1220, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.6 “Storno movimentazione bonus conto di gioco”

inibito il messaggio 6.8 “V3 Accredito conto di gioco” che verrà sostituito dal messaggio 6.36 “V3 Accredito conto di gioco 2”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1220, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.9 “Storno accredito conto di gioco”

eliminati i codici di ritorno: 1217, 1218, 1220, 1222 e aggiunto il codice di ritorno 1508 al messaggio 6.32 “Disconnessione”

nuovo messaggio 6.36 “V3 Accredito conto di gioco 2”

nuovo messaggio 6.37 “V3 Apertura conto di gioco persona giuridica 2”

aggiunto il gioco “Vinci per la vita – Super Win 4 Life” alla tabella 7.8 dei Tipi gioco

aggiunti i codici di ritorno dal 1508 al 1517 alla tabella 7.11 dei codici di ritorno

nuova tabella 7.22 dei tipi conto di persona giuridica 2

La nuova versione del protocollo PACG 3.3 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 13 luglio p.v.

I file wsdl e xsd relativi al PACG 3.3 saranno disponibili in area riservata nella sezione “Anagrafe Conti Test” – “Utilità”.

Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e il Sistema centralizzato – Inoltre, è resa disponibile una nuova versione delle Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e il Sistema centralizzato, versione 1.2, aggiornata al 1° luglio 2026.

Rispetto alla precedente versione 1.1 del 19 gennaio 2026, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

modificato “Posta elettronica” in pacg01@collaudoprovaSogei.it e pacg02@collaudoprovaSogei.it al paragrafo 11.2;

aggiornato il messaggio da 6.2 “V3 Apertura conto di gioco persona giuridica” a 6.37 “V3 Apertura conto di gioco persona giuridica 2” al paragrafo 11.3;

aggiornato il messaggio da 6.8 “V3 Accredito conto di gioco” a 6.36 “V3 Accredito conto di gioco 2” al paragrafo 11.5.

PressGiochi