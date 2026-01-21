Newsletter

21 Gennaio 2026 - 19:26

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile una nuova versione delle Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e

21 Gennaio 2026

Share the post "ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile una nuova versione delle Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e il Sistema centralizzato versione 1.1, aggiornata al 19 gennaio 2026.

Rispetto alla precedente versione 1.0 del 5 novembre 2025, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

  • aggiunto il punto di verifica 20 “Acquisizione avvenimento” al paragrafo 5.2.1;
  • aggiunto il paragrafo 5.2.21 per “Acquisizione avvenimento”;
  • modificata la descrizione del paragrafo 7.10; – modificata la descrizione del paragrafo 8.8;
  • aggiornati i messaggi “V3 Pagamento post prelievo” a 6.33 e “V3 Storno pagamento post prelievo a 6.34” nel paragrafo 11.5;
  • aggiunta l’operazione “Cambia lo stato del conto di gioco pacg01 ad Aperto con causale di cambio stato 2” nel paragrafo 11.7 – aggiornato il messaggio “V3 Disconnessione” a 6.32 nel paragrafo 11.9;
  • aggiornato il messaggio “V3 Aggiorna posta elettronica conto di gioco” a 6.27 nel paragrafo 11.14; – aggiunto il messaggio “V3 Elenco variazioni autoesclusioni” e aggiornati i messaggi “V3 Riepilogo operazioni movimentazione” a 6.30 e “V3 Riepilogo operazioni servizio” a 6.31 nel paragrafo 11.15;
  • aggiornati i messaggi “V3 Interrogazione pseudonimo conto di gioco” a 6.26 e “V3 Interrogazione posta elettronica conto di gioco” a 6.28 nel paragrafo 11.16.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

Leggi anche

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

ICE Barcelona consolida il suo ruolo di hub globale del gaming

Europa League – Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora

Albo PVR, fissata a fine settembre la nuova udienza di merito di fronte al Consiglio di Stato

ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato

QUIGIOCO, Vabanq e NOVOELSY: l’esperienza digitale integrata di NOVOMATIC Italia all’ICE 2026

CGUE conferma che la legge nazionale del giocatore disciplina le richieste relative al gioco online illegale

HBG Online Gaming lancia Spinny su Quigioco.it

Innovazione e visione premium: Novomatic presenta XTENSION LINK e nuove VLT verticali

Sapar esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo di Nunno

ICE Barcelona 2026: NOVOMATIC annuncia l’evoluzione del Game Server Novoelsy

Mantova, controlli nelle sale slot: sei violazioni sugli orari e una multa per gioco a un minorenne

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×