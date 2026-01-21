ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile una nuova versione delle Procedure a supporto della verifica dei protocolli di comunicazione tra il Sistema del concessionario e
21 Gennaio 2026
Rispetto alla precedente versione 1.0 del 5 novembre 2025, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:
aggiunto il punto di verifica 20 “Acquisizione avvenimento” al paragrafo 5.2.1;
aggiunto il paragrafo 5.2.21 per “Acquisizione avvenimento”;
modificata la descrizione del paragrafo 7.10; – modificata la descrizione del paragrafo 8.8;
aggiornati i messaggi “V3 Pagamento post prelievo” a 6.33 e “V3 Storno pagamento post prelievo a 6.34” nel paragrafo 11.5;
aggiunta l’operazione “Cambia lo stato del conto di gioco pacg01 ad Aperto con causale di cambio stato 2” nel paragrafo 11.7 – aggiornato il messaggio “V3 Disconnessione” a 6.32 nel paragrafo 11.9;
aggiornato il messaggio “V3 Aggiorna posta elettronica conto di gioco” a 6.27 nel paragrafo 11.14; – aggiunto il messaggio “V3 Elenco variazioni autoesclusioni” e aggiornati i messaggi “V3 Riepilogo operazioni movimentazione” a 6.30 e “V3 Riepilogo operazioni servizio” a 6.31 nel paragrafo 11.15;
aggiornati i messaggi “V3 Interrogazione pseudonimo conto di gioco” a 6.26 e “V3 Interrogazione posta elettronica conto di gioco” a 6.28 nel paragrafo 11.16.