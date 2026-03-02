Newsletter

02 Marzo 2026 - 16:45

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

PVR e limiti di ricarica. ADM pubblica la bozza del protocollo di comunicazione sull’anagrafe dei conti di gioco

Forniti i chiarimenti in merito al limite di ricarica in contanti presso i Punti vendita ricariche (PVR)

02 Marzo 2026

Share the post "PVR e limiti di ricarica. ADM pubblica la bozza del protocollo di comunicazione sull’anagrafe dei conti di gioco"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione PACG 3.2 in versione bozza ed ha fornito dei chiarimenti in merito al limite di ricarica in contanti presso i Punti vendita ricariche (PVR).

Al fine di consentire ai concessionari del gioco a distanza la comunicazione delle informazioni relative alle ricariche in contanti sul conto di gioco, nelle more dell’istituzione dell’albo PVR, si procederà alla modifica del messaggio 6.3 V3 – Movimentazione conto di gioco del protocollo di anagrafe dei conti di gioco PACG, prevedendo l’ammissione, nel campo ID PVR, di un valore numerico maggiore di zero in caso di ricarica in contanti da PVR.

Tale modifica sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 5 marzo p.v. e in ambiente di esercizio a partire dal 16 marzo p.v.

Relativamente alla versione 3.2 del protocollo PACG (versione bozza), si riportano di seguito le principali modifiche introdotte nella nuova versione del protocollo di comunicazione:

  • aggiunto il codice di errore 1232 al messaggio 6.21 “V3 Aggiorna dati residenza conto di gioco”
  • aggiunto il codice di errore 1268 al messaggio 6.28 “V3 Interrogazione posta elettronica conto di gioco”
  • aggiunto il mezzo di pagamento 17 “PVR contanti o strumenti di pagamento non tracciati” ai messaggi 4.3 “Movimentazione conto di gioco” e 4.14 “Storno movimentazione conto di gioco” nella tabella 7.9 “Tabella dei mezzi di pagamento”.

Sarà cura del concessionario, nel caso dei messaggi 4.3 e 4.14, rispettare il limite dei 100 euro settimanali per il mezzo di pagamento “PVR contanti o strumenti di pagamento non tracciati”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Coppa Italia – Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu. Douvikas contro Pio Esposito: sfida tra bomber su Sisal.it

Regione Campania: 4,1 milioni di euro alle Asl per finanziare il piano regionale contro il DGA

PVR e limiti di ricarica. ADM pubblica la bozza del protocollo di comunicazione sull’anagrafe dei conti di gioco

EAG Expo, cresce la partecipazione internazionale: il 17% dei visitatori proviene dall’estero

Codere a ENADA 2026. Pascual Gonzalez: “Una strategia tra innovazione e crescita in Italia”

TAR Toscana annulla sospensione licenze scommesse a Lucca

Giochi regolamentati: nei pubblici esercizi il 42% della rete distributiva italiana

Data room As.tro: il cinquantaquattresimo bollettino sulle ludopatie

Palermo, TAR boccia ricorso di una sala Bingo che aveva ospitato un concerto neomelodico

Cordoglio nel mondo del gioco: morto Matteo Ginetti in un incidente stradale

Autoesclusione dal gioco, arriva l’ok per il progetto di legge svedese in Ce

10&Lotto: in Puglia tris di vincite per 59.500 euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy