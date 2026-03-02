PVR e limiti di ricarica. ADM pubblica la bozza del protocollo di comunicazione sull’anagrafe dei conti di gioco

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il protocollo di comunicazione PACG 3.2 in versione bozza ed ha fornito dei chiarimenti in merito al limite di ricarica in contanti presso i Punti vendita ricariche (PVR).

Al fine di consentire ai concessionari del gioco a distanza la comunicazione delle informazioni relative alle ricariche in contanti sul conto di gioco, nelle more dell’istituzione dell’albo PVR, si procederà alla modifica del messaggio 6.3 V3 – Movimentazione conto di gioco del protocollo di anagrafe dei conti di gioco PACG, prevedendo l’ammissione, nel campo ID PVR, di un valore numerico maggiore di zero in caso di ricarica in contanti da PVR.

Tale modifica sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 5 marzo p.v. e in ambiente di esercizio a partire dal 16 marzo p.v.

Relativamente alla versione 3.2 del protocollo PACG (versione bozza), si riportano di seguito le principali modifiche introdotte nella nuova versione del protocollo di comunicazione:

aggiunto il codice di errore 1232 al messaggio 6.21 “V3 Aggiorna dati residenza conto di gioco”

aggiunto il codice di errore 1268 al messaggio 6.28 “V3 Interrogazione posta elettronica conto di gioco”

aggiunto il mezzo di pagamento 17 “PVR contanti o strumenti di pagamento non tracciati” ai messaggi 4.3 “Movimentazione conto di gioco” e 4.14 “Storno movimentazione conto di gioco” nella tabella 7.9 “Tabella dei mezzi di pagamento”.

Sarà cura del concessionario, nel caso dei messaggi 4.3 e 4.14, rispettare il limite dei 100 euro settimanali per il mezzo di pagamento “PVR contanti o strumenti di pagamento non tracciati”.

PressGiochi