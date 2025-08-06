ADM pubblica la bozza dei nuovi protocolli di comunicazione per i concessionari del gioco a distanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibili in versione bozza i nuovi Protocolli di Comunicazione destinati ai concessionari del Gioco a Distanza. Il documento, pubblicato sul sito istituzionale,

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibili in versione bozza i nuovi Protocolli di Comunicazione destinati ai concessionari del Gioco a Distanza. Il documento, pubblicato sul sito istituzionale, rappresenta un passaggio tecnico rilevante in vista dell’adeguamento delle modalità di interazione tra sistema centrale e operatori autorizzati. I soggetti interessati potranno ora prenderne visione e formulare eventuali osservazioni prima della pubblicazione definitiva.

Versione bozza il protocollo PSIP 3.0, relativo alle scommesse ippiche, per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte con la procedura di concessione del gioco a distanza (D.lgs. 41/2024).

Le principali novità includono:

Aggiornamento degli header dei messaggi con introduzione del campo CFS

Nuovi messaggi : Keep alive (3900.1) Verifica integrità software (3900.2) Dettaglio informazione aggiuntiva modello scommessa (3002.38) Ippodromi asseverati (3002.39) Acquisizione avvenimento (3002.40)

Modifica di tutti i messaggi di vendita, pagamento, storno e rettifica con l’aggiunta di attributi estesi

Aggiornamento delle tabelle tecniche : tipi tag, componenti, famiglie di gioco, tipi gioco e codici di errore

Allegato tecnico: documento “Tipologie di informazione aggiuntiva”

La versione 3.0 sarà disponibile in ambiente di test dal 13 novembre 2025, per consentire ai concessionari di avviare le attività di adeguamento.

Il protocollo di comunicazione relativo alle scommesse con interazione diretta fra i giocatori PSID

La versione bozza la versione 3.0 del protocollo PACG (Anagrafe dei conti di gioco), in adeguamento alla nuova procedura di concessione del gioco a distanza prevista dal D.lgs. 41/2024.

Le principali novità introdotte includono:

Introduzione del Concessionario Fornitore di Servizi (CFS)

Nuovi messaggi per apertura, movimentazione, storno, accredito, interrogazione e aggiornamento dei conti di gioco (sia per persone fisiche sia giuridiche), tutti con timestamp in formato UTC

Nuove funzionalità per la gestione di bonus, autoesclusioni, autolimitazioni, pseudonimo, posta elettronica e migrazione dei conti

Aggiornamento delle tabelle tecniche: causali di movimento, causali di accredito/storno, mezzi di pagamento, autoesclusione e autolimitazione

Introduzione di nuovi codici di ritorno e di servizio

Protocollo in versione bozza per Anagrafe dei Conti di Gioco PACG 3.0 – pdf Protocollo PSCP 2.0 per adeguare la raccolta dei concorsi pronostici

ADM ha pubblicato in versione bozza il protocollo PSQF 5.0, relativo alle scommesse sportive a quota fissa, per adeguarlo alle nuove regole tecniche e amministrative introdotte con la recente procedura di concessione. L’aggiornamento include nuovi messaggi, modifiche agli header, estensioni dei campi nei messaggi esistenti e nuove tabelle operative, al fine di garantire la piena operatività delle funzionalità previste. La versione sarà disponibile in ambiente di test dal 13 novembre.

– Pubblicazione in versione bozza del protocollo di comunicazione per il gioco del bingo a distanza PBAD versione 4.0.0;

Protocollo di comunicazione PSV per le scommesse su eventi simulati. L’aggiornamento si rende necessario a seguito delle nuove regole introdotte con la recente procedura di affidamento in concessione per il gioco a distanza, ai sensi del D.lgs. 41/2024.

Il nuovo protocollo introduce modifiche tecniche sostanziali volte a garantire la corretta gestione dei messaggi e delle funzionalità previste, tra cui:

Aggiornamento degli header dei messaggi e introduzione del campo CFS

Nuovi messaggi di errore e servizi (tra cui il servizio 9500 “Keep alive” e “Verifica integrità software”)

Modifiche ai messaggi di vendita e pagamento con l’aggiunta di nuovi attributi

Introduzione di nuove tabelle e aggiornamento dei codici di errore

La versione 2.0 sarà disponibile in ambiente di test dal 13 novembre 2025, con l’obiettivo di consentire agli operatori l’avvio delle attività preparatorie alla messa in produzione.

Protocollo per le Scommesse su Eventi Simulati PSV versione 2.0 – bozza – pdf

Inoltre ha pubblicato in versione bozza la versione 3.0 del protocollo di comunicazione PSR relativo alle scommesse raccolte in ricevitoria. L’adeguamento si inserisce nel quadro della nuova procedura per il rilascio delle concessioni per il gioco a distanza, prevista dal D.lgs. 41/2024, che introduce importanti novità tecniche e amministrative per i concessionari.

Le principali novità della nuova versione includono:

Aggiornamento degli header dei messaggi con l’introduzione del campo CFS

Nuovi attributi nei messaggi di vendita e pagamento, tra cui Bonus prezzo, Saldo conto, IP del giocatore e Timestamp UTC

Introduzione dei messaggi “Keep alive” e “Verifica integrità software” (servizio 6700)

Nuove tabelle (Tipo componente, Famiglie di gioco, Tipo gioco) e aggiornamento delle tabelle errori e tipi tag

La versione 3.0 sarà disponibile in ambiente di test dal 13 novembre 2025, per permettere agli operatori di avviare le attività necessarie alla futura implementazione.

