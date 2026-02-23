Newsletter

23 Febbraio 2026

ADM pubblica il piano pluriennale degli investimenti per il triennio 2026-2028

23 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il Piano pluriennale degli investimenti per il triennio 2026-2028. Il documento costituisce lo strumento di programmazione attraverso il quale l’Agenzia definisce la pianificazione delle iniziative progettuali da avviare nel primo anno del triennio e presenta la proiezione del relativo fabbisogno finanziario per l’intero periodo considerato.

Le attività progettuali sono organizzate in due tipologie (macroaree). La tipologia (macroarea) “Evoluzione del sistema informativo (ICT)” raggruppa le attività progettuali che sono volte, sia all’adeguamento dei servizi alle evoluzioni normative unionali e nazionali, sia all’innovazione dei processi amministrativi, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione istituzionale.

Nello specifico, rientrano in questa tipologia le attività progettuali finalizzate a:

  • sviluppare i sistemi informatici infrastrutturali preposti all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Agenzia (Accise, Dogane, Giochi e Antifrode e laboratori);
  • potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con gli utenti esterni, nonché realizzare strumenti informatici a supporto delle attività istituzionali (Sistemi trasversali e Sistemi di supporto);
  • acquisire strumentazioni e apparecchiature connesse con l’evoluzione del sistema informatico e lo sviluppo di soluzioni WEB (Infrastruttura).

Per la macroarea “Evoluzione del sistema informativo (ICT)”, è riportato il riepilogo degli importi nel triennio: per il settore dei giochi nel 2026 sono previsti investimenti per 9.500.000 euro mentre per il 2027 9.000.000 euro.

 

Per il settore dei giochi pubblici, il progetto prevede l’evoluzione degli strumenti informatici di supporto alla gestione del sistema di controllo del gioco e del sistema amministrativo, nonché lo sviluppo dei sistemi operazionali dell’intero settore.

Tali interventi implementano l’informatizzazione dei giochi ippici, sportivi, virtuali, di abilità e del bingo, sia in modalità fisica che a distanza. Relativamente al gioco fisico, è programmato l’aggiornamento degli strumenti informatici di supporto alla produzione, al funzionamento, al controllo e alla regolamentazione dei nuovi apparecchi da intrattenimento, l’adeguamento dell’applicazione per la gestione delle cartelle bingo e l’introduzione delle nuove funzionalità riferite all’Elenco Ries.

Per quanto riguarda il gioco a distanza, gli interventi includono modifiche ai sistemi di gioco per effetto di aggiornamenti regolamentari, adeguamenti dell’anagrafe dei conti di gioco, in virtù dell’avvio della nuova gara per la concessione della raccolta dei giochi pubblici a distanza (GAD), revisioni degli indici di rilevazione dei flussi anomali e adeguamenti del portale ODV.

Il progetto ha l’obiettivo di fornire strumenti informatici avanzati volti a migliorare la gestione complessiva del sistema di controllo del gioco e del sistema amministrativo. In aggiunta, il progetto assicura l’adeguamento continuo delle funzionalità degli applicativi alle nuove regole tecniche e alle novità introdotte dalla normativa.

L’intervento mira anche a rafforzare l’informatizzazione dei processi, riducendo i tempi di lavorazione, migliorando il monitoraggio delle attività e aumentando la capacità di analisi e controllo dei dati, con benefici sia per l’amministrazione sia per gli utenti del sistema.

 

 

ADM pubblica il piano pluriennale degli investimenti per il triennio 2026-2028

