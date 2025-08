ADM pubblica documento di sintesi degli Stati Generali 2025: focus su gioco responsabile e riordino del gioco fisico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la relazione conclusiva di sintesi della seconda edizione degli Stati Generali che si sono svolti il 21 e il 22 maggio 2025, presso la sede di Palazzo Wedekind in Roma.

L’evento è stato suddiviso in tre sessioni dedicate, rispettivamente, all’area Dogane, Accise e Giochi, ed hanno visto la partecipazione di rappresentanti dell’imprenditoria, delle istituzioni pubbliche e del mondo accademico.

Nella giornata del 22 maggio, si è tenuta la sessione dedicata all’area Giochi, dal titolo “La promozione e lo sviluppo del gioco responsabile tra regolamentazione, innovazione tecnologica e prospettiva delle scienze comportamentali” che ha visto lo svolgimento di quattro tavoli di lavoro, moderati dal dott. Paolo Poggio, Vicedirettore di Rainews 24.

A margine della sessione Giochi, in particolare, sono stati presentati due paper: uno a nome del dott. Angelo Berardi e un secondo da parte dell’AGSI – Associazione Gestori Scommesse Italia.

“Il dott. Angelo Berardi ha inteso soffermarsi sul tema dell’istigazione al gioco d’azzardo in ambiente digitale. Il fenomeno, ad avviso dell’autore, sta vivendo una fase di crescita e consiste nell’alimentare, in modo diretto e sistemico, comportamenti compulsivi alla riscommessa. A essere colpiti da tale pratica sono coloro che si avvicinano al gioco per la prima volta, i soggetti vulnerabili e quelli già problematici.

Come osservato nel paper, le piattaforme digitali di larga scala – specie YouTube, ma anche Facebook, Instagram e TikTok – ospitano, quotidianamente, contenuti legati al gioco d’azzardo che, ad esempio, mostrano sessioni di gioco in diretta, ovvero veicolano “strategie” e inviti impliciti a partecipare.

Il dott. Berardi, nel definire quanto sopra come un’”istigazione strutturata, continua, normalizzata, nonostante la natura sensibile del tema e le gravi implicazioni in termini di salute pubblica”, ha evidenziato come l’esposizione cui è sottoposta un’utenza sempre più digitale costituisca, oggi, il principale elemento di rinforzo e recidiva nel comportamento compulsivo.

Per tali ragioni, il dott. Berardi ha voluto evidenziare che “trattare l’azzardo come un semplice passatempo online ha generato una cultura della leggerezza che non spiega perché milioni di soggetti”, che si sono avvicinati al gioco per divertimento, “finiscono coinvolti in forme problematiche o patologiche, spesso invisibili al sistema sanitario e non rappresentati nei numeri ufficiali dei SerD”.

Alla luce di queste considerazioni, il dott. Berardi ha evidenziato, nel paper, la necessità di approfondire le “origini sistemiche dall’azzardo pubblico” e di contrastare la spinta alla riscommessa nell’ottica di futuri interventi in sede regolatoria, da doversi promuovere in sede domestica e unionale, specie mediante gli strumenti posti a disposizione dal Digital Services Act, i quali fanno espresso riferimento alla responsabilità delle piattaforme nella prevenzione dei contenuti in grado di danneggiare le persone vulnerabili”, si legge nel contributo del dott. Berardi.

Con il proprio contributo, AGSI ha presentato alcune proposte di riordino del gioco fisico: “ Nel merito, l’Associazione ha, in primo luogo, ritenuto l’intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 2017, una base di partenza sulla quale impostare il riordino della rete fisica, alla luce di condizioni di mercato che, negli ultimi anni, specie in considerazione della forte crescita del gioco fisico, sono mutate. Il paper ha, altresì, sollevato il tema della proliferazione di regolamenti regionali e comunali, che non consentono un’omogenea distribuzione dell’offerta di gioco.

Sussisterebbe, in particolare, una disparità di trattamento sia tra le diverse tipologie di gioco, sia tra i soggetti esercenti l’attività di somministrazione di gioco. Un ultimo dato di contesto, che l’associazione ha fornito, è quello della ripresa del confronto, nell’ultimo anno, in Conferenza Unificata cui, però, allo stato, sono seguite posizioni distinte tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da un lato, e il gruppo tecnico delle Regioni e Province autonome sub area dipendenze, dall’altro lato. Nelle more, è stato, per altro, avviato il riordino del gioco online.

Tutto ciò premesso, l’Associazione ha, pertanto, elencato alcuni punti chiave sui quali poter impostare il riordino del gioco fisico. Sono state indicate le tipologie di luoghi da definire come “sensibili”, ovvero le scuole secondarie superiori e i distretti sanitari per le dipendenze, così come gli orari di apertura dei locali di gioco, ossia dalle ore 10 alle ore 3. Alcune proposte sono state, poi, espresse in ordine al tema dei requisiti per il conseguimento, da parte di un locale, della certificazione (vedasi, a titolo esemplificativo, il possesso, da parte degli addetti ai lavori, di una formazione orientata al contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo, ovvero la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite).

AGSI ha, ancora, preso posizione sulle distanze che dovrebbero intercorrere tra luoghi sensibili e locali certificati (100 metri) e non certificati (distanza più ampia della precedente). Ad avviso dell’Associazione, il bando di gara per le nuove concessioni dovrebbe prevedere l’attribuzione di un massimo di 8000 diritti, con un ulteriore limite di concentrazione regionale e con regole chiare e che non devono essere suscettibili diinterpretazione. Sotto il profilo della tassazione, si è proposto di ridurre quella sulle Amusement with Prize (AWP) e sulle Videolottery (VLT), così come di ridurre i prelievi sulle scommesse ippiche a totalizzatore. Urgente invece attualizzare in tempi brevi la riforma delle scommesse ippiche così come proposto dalla delegazione della consulta ippica al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. AGSI ha, ancora, proposto di consentire a tutte le Attività Certificate la vendita di tutti i Prodotti di Gioco ADM.

L’Associazione ha, poi, espresso l’esigenza di rendere il sistema bancario più facilmente accessibile agli operatori del comparto allo scopo, specialmente, di ovviare alle difficoltà che questi ultimi incontrano nell’osservare le procedure antiriciclaggio e gli adempimenti legati alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nel paper, l’AGSI ha proposto anche l’istituzione di una qualifica professionale per gli esercenti i negozi specializzati e certificati, qualifica che potrebbe assurgere a elemento soggettivo richiesto per la certificazione del punto vendita. Da ultimo, è stata spesa una considerazione in ordine alle caratteristiche della comunicazione istituzionale, che andrebbe resa più incisiva avuto riguardo ai rischi legati al gioco patologico, ma che dovrebbe anche valorizzare le iniziative – anche sociali – che le risorse erariali derivanti dal gioco consentono di realizzare”.

Scarica il report completo

PressGiochi