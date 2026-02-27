ADM, proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina direttoriale firmata dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida volta a disciplinare, in via provvisoria, l’indennità dovuta dai concessionari

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina direttoriale firmata dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida volta a disciplinare, in via provvisoria, l’indennità dovuta dai concessionari del gioco del Bingo interessati dagli effetti dell’annullamento giudiziale dell’atto dell’Ufficio Bingo prot. n. 43702 del 10 gennaio 2025.

Il provvedimento interviene in un contesto segnato dall’annullamento dell’atto amministrativo e si applica anche ai concessionari che non avevano impugnato direttamente il provvedimento originario, ma che risultano comunque destinatari degli effetti derivanti dalla decisione del giudice.

Nel dettaglio, la misura del canone dovuto dai concessionari è provvisoriamente stabilita nella misura di 2.800 euro mensili per il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

È precisato, inoltre, che la determina ha efficacia solo in via temporanea e provvisoria, in quanto tiene luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo.

