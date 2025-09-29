ADM, prime istruzioni per i concessionari del gioco online: dal 13 novembre sarà attivo un unico sito per ogni concessione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato ufficialmente la fase operativa del nuovo sistema concessorio per il gioco a distanza. Con una comunicazione rivolta alle società che si sono

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato ufficialmente la fase operativa del nuovo sistema concessorio per il gioco a distanza. Con una comunicazione rivolta alle società che si sono aggiudicate la recente gara, l’amministrazione ha fissato obblighi, scadenze e procedure che guideranno i prossimi mesi di transizione verso il regime definitivo.

La prima tappa riguarda la predisposizione della documentazione amministrativa. Entro il 22 ottobre 2025 i concessionari dovranno trasmettere all’Agenzia lo schema di convenzione relativo a ciascuna licenza ottenuta. Si tratta di un modulo standard che le società dovranno compilare limitandosi a inserire i propri dati identificativi, firmandolo poi digitalmente tramite il legale rappresentante. Una volta ricevuto, sarà ADM a completare la parte di competenza e a validare il documento con la propria sottoscrizione.

La richiesta rappresenta un passaggio formale ma essenziale, perché segna il riconoscimento ufficiale di ogni concessione e prepara il terreno all’avvio delle nuove attività.

Parallelamente, ADM ha annunciato di aver già attribuito a ciascuna delle 46 aziende vincitrici un numero di concessione. La numerazione è stata stabilita secondo l’ordine cronologico con cui le domande sono state presentate sulla piattaforma pubblica Acquisti in rete PA.

Ogni società dovrà quindi comunicare all’amministrazione, tramite PEC, la corrispondenza tra il nuovo codice e quello utilizzato finora. Questo passaggio è funzionale a garantire la continuità dei sistemi e ad assicurare che i conti di gioco restino pienamente operativi anche durante la fase di passaggio. ADM ha infatti previsto un periodo transitorio di sei mesi, nel corso del quale gli attuali sistemi continueranno a funzionare senza interruzioni.

Il punto di svolta sarà il 13 novembre 2025. Da quella data, infatti, l’attività di gioco online potrà essere esercitata esclusivamente tramite un unico sito per ogni concessione, che dovrà rispettare i requisiti previsti dalle Regole Tecniche e ottenere le necessarie certificazioni.

L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è duplice: da un lato semplificare e rendere più chiara l’offerta rivolta al pubblico, dall’altro rafforzare i controlli sulla conformità normativa e sull’affidabilità delle piattaforme. La concentrazione in un solo portale per concessionario dovrebbe ridurre i margini di incertezza e rendere più lineare il rapporto tra operatori, giocatori e autorità di vigilanza.

La fase di transizione, tuttavia, solleva numerosi interrogativi sul piano operativo. Per questo l’Agenzia ha convocato un incontro tecnico per il 7 ottobre alle ore 10:00, durante il quale saranno affrontati i principali nodi applicativi. L’appuntamento sarà dedicato non solo all’analisi delle Regole amministrative e delle specifiche tecniche, ma anche ai protocolli di comunicazione, alle linee guida e agli adempimenti legati alle certificazioni.

Un’occasione, quindi, per fornire chiarimenti direttamente agli operatori e per accompagnare il settore in una fase di cambiamento che richiede attenzione e coordinamento.

