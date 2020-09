ADM. Premio San Matteo 2020, il Ministro Gualtieri al fianco del direttore generale Minenna

Si è tenuta ieri, nel Cortile d’onore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Piazza Mastai, la cerimonia collegata al Premio San Matteo 2020: il Ministro dell’Economia e delle Finanze, onorevole Roberto Gualtieri, era al fianco del Direttore Generale, prof. Marcello Minenna.

L’Agenzia ha assegnato il premio al personale che si è distinto, giorno per giorno, nel portare a termine i propri compiti: circa cento funzionari scelti per aver profuso il proprio impegno in prima linea o da remoto, in ufficio o in smart working consentendo all’Agenzia di contribuire in modo significativo alla tenuta del sistema Paese, anche nei giorni peggiori della pandemia in corso. Cento funzionari premiati scelti tra i diecimila che hanno lavorato e dato lustro all’Agenzia garantendo risultati evidenti e fuori dell’ordinario: “Cento per diecimila, perché Voi cento in qualche maniera rappresentate lo sforzo sinergico che è stato compiuto da tutti i dipendenti dell’Agenzia” ha detto il Direttore Generale Minenna nel ringraziare tutti i presenti (e non solo) per il lavoro svolto. Lo stesso Direttore Generale ha poi menzionato alcuni dei momenti più significativi e più importanti che hanno contraddistinto l’operatività dell’Agenzia in questi ultimi mesi e ha tracciato le linee d’azione per l’immediato futuro: nuovi concorsi per potenziare l’operatività dell’Agenzia, dialogo serrato con le altre istituzioni e con i vari stakeholder e pronta attuazione di progetti importanti per il sistema Paese: primo tra tutti la digitalizzazione dei porti e la messa a punto delle cosiddette autostrade del mare, ma anche altre azioni innovative di regolazione dei settori del gioco e dei tabacchi. Ha fatto eco il Ministro Gualtieri che si è detto “contento di consegnare il premio a 112 funzionari ADM che si sono distinti con il loro impegno, coraggio e professionalità, in particolare durante la pandemia” e che ha sottolineato come il loro spirito di servizio sia “un esempio e un patrimonio per tutti gli italiani”. Oltre ai funzionari premiati – più di cento, uno dei quali in collegamento dalla Cina ove presta servizio come attaché doganale – hanno partecipato alla cerimonia dirigenti e funzionari della Direzione Generale, Direttori di vertice e dirigenti di alcuni Uffici delle dogane maggiormente attivi nei mesi dell’emergenza, i rappresentanti delle OO.SS..

