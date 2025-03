ADM premia le sue eccellenze

Presso la Sala delle Conferenze della sede di Piazza Mastai, si è tenuta oggi la seconda edizione dell’evento dedicato a celebrare “Le eccellenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

La cerimonia è stata presieduta dal Direttore della Direzione del Personale, Simone D’Ecclesiis, su delega del Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse.

L’istituzione di questo riconoscimento è un doveroso omaggio ai dipendenti dell’Agenzia che si sono distinti per la loro spiccata capacità professionale e per il contributo significativo fornito al raggiungimento dei risultati istituzionali di questa grande Amministrazione.

Per celebrare dedizione, senso di responsabilità e spirito di servizio dimostrato, con attestati di encomio ed elogi, sono stati oggi premiati 50 dei nostri dipendenti.

“Questa giornata delle eccellenze è stata fortemente voluta dal Direttore dell’Agenzia – ha detto il Direttore del Personale D’Ecclesiis – per sottolineare l’importanza della qualità e dell’impegno che ogni giorno il personale profonde nei diversi settori delle attività istituzionali”.

“La premiazione di oggi, attraverso il conferimento di riconoscimenti a 50 dipendenti che lavorano su tutto il territorio nazionale – ha aggiunto D’Ecclesiis – non vuole distinguere ma vuole fungere da stimolo, da esempio per tutto il personale che è, comunque, meritevole di apprezzamento per come ogni giorno contribuisce alla performance dell’Agenzia e agli elevati standard di qualità che hanno consentito il raggiungimento di livelli di eccellenza riconosciuti in ambito nazionale e internazionale”.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso questo evento, intende dunque promuovere la cultura dell’eccellenza, intesa come bussola di orientamento dell’agire di tutto il personale per il conseguimento di successi istituzionali sempre maggiori.

PressGiochi