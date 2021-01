ADM. Perugia: raccolta di scommesse illecite

Nell’ambito dei controlli per il contrasto del gioco illegale, i funzionari ADM di Perugia, in collaborazione con la Polizia di Stato, Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno riscontrato irregolarità in due esercizi commerciali su sei controllati. i funzionari hanno accertato che il titolare di un esercizio pubblico effettuava l’attività di raccolta scommesse mediante l’utilizzo di più conti gioco intestati ad altri soggetti di comodo. Il gestore è stato denunciato per il reato di raccolta abusiva di gioco.

Il gestore di un altro esercizio, invece, attraverso due pc posti in un locale attiguo all’esercizio stesso, permetteva agli avventori di giocare on line alle slot/AWP con il conto di accesso del gestore/titolare. All’esercente è stato contestato il reato di raccolta fisica di scommesse da gioco on line e tutto il materiale informatico rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

