ADM Perugia: nel 2022 effettuati 413 controlli su oltre mille esercizi di gioco in Umbria

Si conclude con il segno positivo il bilancio 2022 della ADM di Perugia nonostante la difficile situazione economico-politica internazionale e la coda dello stato di emergenza dall’epidemia Covid. Molti gli spunti derivanti dalle molteplici attività espletate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le attività dell’Ufficio di Perugia e della dipendente Sezione operativa di Terni hanno consentito di mantenere alta l’attenzione per reprimere e prevenire comportamenti illeciti in materia di tabacchi e prodotti assimilati e dei giochi. Cominciamo da quest’ultimo settore. 413 i controlli sugli oltre mille esercizi in Umbria – che come noto possono avere licenze per più tipologie di giochi – con un indice di presidio del

35,38%: 262 hanno riguardato il Lotto (con il riscontro di 32 irregolarità e 82 contestazioni elevate per 12 mila euro circa), 255 lotterie istantanee, 158 Enalotto, 1.464 apparecchi da gioco (1.117 slot machine, 335 Vlt e 12 videogiochi con l’accertamento di 44 irregolarità e un sequestro di una apparecchiatura).

Di rilievo le verifiche per il contrasto del gioco minorile nei confronti di quei siti ritenuti “sensibili” in quanto prossimi a scuole, oratori, ecc. Nell’ambito delle operazioni condotte dal CoPreGI (il Comitato di Prevenzione del gioco illegale le cui attività vedono l’intervento congiunto di ADM, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) è stata denunciata all’autorità giudiziaria e contabile un soggetto per aver concesso il gioco delle slot e delle scommesse a un minore.

Per il Bingo sono state vendute 10,5 milioni di cartelle con 56 controlli sui relativi versamenti. Sul profilo fiscale ammonta a circa 2,1 milioni di euro l’imposta.

Sul fronte dei tabacchi (1.078 rivendite autorizzate, 207 patentini, 27 esercizi per la vendita di prodotti liquidi da inalazione) si sono avuti 238 controlli di rivendite e 113 di distributori automatici che hanno consentito di accertare 30 irregolarità amministrative. 621 i procedimenti amministrativi e contratti che hanno generato un importo per una tantum o sanzioni di circa 1 milione di euro. Non da ultimo la Lotteria degli scontrini che nel 2022 ha visto 66 fortunati vincitori umbri (36 esercenti e 30 acquirenti) per un importo complessivo di premi rilasciati pari a 1.212.000 euro.

PressGiochi