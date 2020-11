ADM. Palermo: Ufficio dei Monopoli, controlli nel settore delle scommesse

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Palermo hanno eseguito, nell’ambito di un’attività congiunta con la Polizia di Stato, una operazione di controllo finalizzata alla repressione del gioco illegale e al monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento previste per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso. Nel corso della verifica, effettuata presso un Internet point e Punto Vendita Ricariche (PVR) privo di licenza, in violazione dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), sono stati rinvenuti e sequestrati 2 computer allestiti per il collegamento con piattaforme di gioco online.Al titolare,denunciato per le ipotesi di reato di intermediazione nella raccolta illecita delle scommesse, è stata applicata la sanzione amministrativa per un importo di 50.000 europer le violazioni di cui all’art. 110 comma 9 lett. F-quater.

