ADM: pagamento corrispettivi per rilascio smart card e etichette identificative per gli apparecchi da intrattenimento

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) informa che, nell’ambito della revisione di alcune attività dell’Agenzia in occasione della imminente riorganizzazione, sono stati reingegnerizzati i processi relativi ai pagamenti dei corrispettivi per il rilascio dei dispositivi di identificazione e controllo, c.d. “smart card” di cui ciascun produttore di schede di gioco richiede la fornitura per il successivo inserimento all’interno degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6a) del T.U.L.P.S., nonché delle etichette identificative per gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6b) del T.U.L.P.S., c.d. CIV, di cui i concessionari domandano la consegna per la sostituzione nelle ipotesi di deterioramento delle stesse.

Pertanto, a partire dal 1° maggio 2025, tali pagamenti non saranno più effettuati dagli operatori sui conti correnti postali BPIOL intestati agli Uffici territorialmente competenti, ma piuttosto mediante il modello “F24-Accise” reperibile in formato elettronico sui siti internet www.adm.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it., utilizzando il codice tributo 5275 denominato “Versamento una tantum per rilascio/mantenimento nulla osta apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S.”.

In particolare, in sede di compilazione del summenzionato modello F24- Accise, il codice tributo “5275” dovrà essere esposto nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, avendo cura altresì di indicare:

nel campo “ente”, la lettera “M”;

nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha la sede legale il soggetto tenuto ad effettuare il versamento;

nel campo “mese”: nessun valore;

nel campo “anno di riferimento”: nessun valore;

nel campo “codice identificativo”: nessun valore;

nel campo “rateazione”, nessun valore;

nel campo “mese”, nessun valore;

nel campo “anno di riferimento”, nessun valore;

nel campo “codice ufficio”, nessun valore;

nel campo “codice atto”, nessun valore.

Una copia della distinta di versamento sul modello F24-Accise dovrà essere prodotta agli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio, che verificheranno l’avvenuto pagamento delle somme dovute prima di procedere al rilascio dei relativi dispositivi.

PressGiochi