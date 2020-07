ADM Open Hearing: lo sdoganamento in mare, la dogana ascolta imprese e operatori del settore

ADM organizza un Open hearing dedicato al tema dello sdoganamento in mare e alle iniziative volte a snellire e velocizzare il traffico merci nelle aree portuali garantendo la tempestiva e migliore fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli stakeholder del settore, sia privati sia pubblici. Un momento di confronto che vede l’Agenzia delle dogane e dei monopoli impegnata a illustrare le numerose attività progettuali avviate per contribuire al rilancio della competitività del sistema portuale e logistico italiano e, al contempo, ad ascoltare le osservazioni e le proposte di quanti operano quotidianamente in ambito portuale. Si parlerà del progetto SMART TERMINAL che punta a consentire agli operatori di anticipare la presentazione del manifesto delle merci in arrivo e delle relative dichiarazioni doganali in modo da velocizzare il traffico merci nelle aree portuali e sostenere così lo sviluppo dei nostri porti. L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto a soggetti esterni e operatori del settore che potranno aderire compilando e inviando all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it il modulo di adesione che riceveranno assieme all’invito, in modo da segnalare nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

