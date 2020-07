ADM: oggi open hearing su contrasto all’illegalità nel settore dei tabacchi

ADM organizza oggi 13 luglio tra le ore 9 e le ore 11 un open hearing dedicato al contrasto dell’illegalità nel settore dei tabacchi, dei prodotti accessori per l’utilizzo dei trinciati e delle sigarette elettroniche.

Il comparto, infatti, da sempre è interessato da condotte illecite che, oltre a creare mancati introiti all’erario e ai soggetti della filiera, generano ingenti profitti per le organizzazioni criminali e notevoli rischi per la salute pubblica sui prodotti posti in circolazione. L’incontro con gli stakeholders interessati consente di condividere informazioni e di verificare le azioni da porre in essere finalizzate ad una migliore strategia di prevenzione e ad una maggiore efficacia dell’azione di contrasto.

L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto alle associazioni di categoria e agli operatori interessati che potranno aderire compilando e inviando all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it il modulo di adesione reperibile anche sul sito istituzionale dell’Agenzia, in modo da segnalare i nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

PressGiochi