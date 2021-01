ADM. NUOVO INCONTRO DEL DIRECTORS GENERAL CUSTOMS FORUM – DGCF

Si è tenuto oggi, alle ore 15:00, tramite piattaforma telematica, un nuovo incontro del Directors General Customs Forum (DGCF), il primo del 2021.

Il Forum è frutto di un’iniziativa del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, e vede riuniti gli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell’Unione Europea attorno ad un tavolo virtuale informale che favorisce il confronto immediato su temi importanti per l’operatività delle Dogane.

L’incontro di oggi è stato organizzato dal Direttore generale della Dogana Belga, Kristian Vanderwaeren. All’ordine del giorno argomenti di estrema importanza in tempi di BREXIT e lotta alla crisi pandemica.

Si è discusso dunque di BREXIT e, in particolare, dei cambiamenti operativi legati all’aumento delle operazioni doganali, la tenuta dei sistemi informatici, le indicazioni date e da dare agli operatori per gli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord.

L’incontro ha consentito di affrontare anche temi legati al contrasto delle frodi sui vaccini ANTICOVID, ai rischi connessi al dark web e all’e-commerce e alla necessaria collaborazione con varie entità sovranazionali già impegnate in questi settori.

Lo spazio di dialogo e confronto così creato dà agli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell’Unione europea un’opportunità in più per analizzare con immediatezza temi di grande attualità o di comune interesse.

