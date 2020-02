L’Amministrazione dei Monopoli comunica che a partire dal 1 febbraio 2020 i nulla osta di distribuzione e relativi attestati di conformità saranno forniti direttamente dai Monopoli di Stato non più in carta filigranata con ologramma ma su carta bianca. Le Copie in carta bianca dei NOD e attestati di conformità sono stampati in origine dai Monopoli e sono valide a tutti gli effetti.

