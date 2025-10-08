Newsletter

08 Ottobre 2025 - 16:43

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM, nuova interfaccia di gioco denominata “Numeri d’oro”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), mediante determina direttoriale, comunica che è approvata l’interfaccia di gioco denominata “Numeri d’Oro” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata

08 Ottobre 2025

Share the post "ADM, nuova interfaccia di gioco denominata “Numeri d’oro”"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), mediante determina direttoriale, comunica che è approvata l’interfaccia di gioco denominata “Numeri d’Oro” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alle lotterie istantanee con partecipazione a distanza “Multiprice Alfa 0,10€”, “Multiprice Alfa 0,20€”, “Multiprice Alfa 0,50€”, “Multiprice Alfa 1,00€”, “Multiprice Alfa 2,00€”, “Multiprice Alfa 3,00€”, “Multiprice Alfa 5,00€”, “Multiprice Alfa 10,00€” e “Multiprice Alfa 20,00€”.

La versione “online” dell’interfaccia di gioco “Numeri d’Oro” è presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza.

La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Numeri d’Oro” è accessibile:

a) sul sito mobile del concessionario e sul sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;

b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, con la possibilità di scaricarla, laddove compatibile con detta applicazione.

Scarica la determina

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

IGT vince le categorie “Fornitore di Servizi per Casinò dell’Anno” e “Prodotto Digitale dell’Anno” ai Global Gaming Awards Americas 2025

Restrizioni alle imprese di gioco: il nodo della proporzionalità

ADM e Sogei: al via “Ital_IA: tra dati pubblici e algoritmi” per valorizzare patrimonio informativo grazie all’IA

Lettonia, l’associazione LLAB: “L’aumento delle tasse sul gioco porterà alla chiusura di altre gaming hall”

ADM, nuova interfaccia di gioco denominata “Numeri d’oro”

Serie A – Gattuso sogna un nuovo numero 10 per l’Italia: Soulé, a 3,50 su Sisal.it, può vestirsi d’azzurro

Corte dei Conti su DPFP: entrate da gioco in calo nel 2025, -4,4% per apparecchi e congegni

IBIA lancia Mission 2030, una nuova strategia globale per tutelare le scommesse sportive

Senato, DDL sul sovraindebitamento: previsto aumento del Preu su slot e Vlt e nuova tassa sulla fortuna

Gioco Responsabile: StarCasinò sceglie l’ Associazione Centro Clinico Di Psicologia e Psicoterapia Alma per un nuovo programma di aiuto ai giocatori

DDL semplificazioni: sale da gioco, i Comuni dovranno rilasciare le licenze entro 30 giorni

Terni: due minori in una sala scommesse, erogata sanzione di oltre 13mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy