ADM, nuova interfaccia di gioco denominata “Numeri d’oro”

08 Ottobre 2025 - 16:43
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), mediante determina direttoriale, comunica che è approvata l’interfaccia di gioco denominata “Numeri d’Oro” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alle lotterie istantanee con partecipazione a distanza “Multiprice Alfa 0,10€”, “Multiprice Alfa 0,20€”, “Multiprice Alfa 0,50€”, “Multiprice Alfa 1,00€”, “Multiprice Alfa 2,00€”, “Multiprice Alfa 3,00€”, “Multiprice Alfa 5,00€”, “Multiprice Alfa 10,00€” e “Multiprice Alfa 20,00€”.
La versione “online” dell’interfaccia di gioco “Numeri d’Oro” è presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza.
La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Numeri d’Oro” è accessibile:
a) sul sito mobile del concessionario e sul sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;
b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, con la possibilità di scaricarla, laddove compatibile con detta applicazione.
