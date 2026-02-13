Newsletter

13 Febbraio 2026

ADM, nuova funzionalità sull’app “gioco legale”: segnalazione di presunte irregolarità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, in collaborazione con Sogei, è stata rilasciata una nuova funzionalità all’interno dell’app mobile “Gioco Legale”, finalizzata a rafforzare la tutela dei cittadini

13 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, in collaborazione con Sogei, è stata rilasciata una nuova funzionalità all’interno dell’app mobile “Gioco Legale”, finalizzata a rafforzare la tutela dei cittadini e a promuovere un sistema di gioco pubblico improntato a sicurezza, responsabilità e trasparenza.

La nuova sezione, dedicata alla segnalazione di presunte irregolarità, permette ai cittadini di inviare in forma anonima segnalazioni relative a potenziali violazioni riscontrate sul territorio. A seguito della ricezione delle segnalazioni, l’Agenzia procede alle attività istruttorie previste e, ove necessario, definisce — in collaborazione con le Forze di Polizia — le azioni da intraprendere.

Attraverso l’app “Gioco Legale” è possibile segnalare le seguenti tipologie di irregolarità:

  • Presenza di minori in aree di gioco
  • Punti vendita non autorizzati
  • Pagamenti in contanti oltre i limiti di legge
  • Siti di gioco non autorizzati

Con questa iniziativa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compie un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione e rafforzamento della legalità nel settore del gioco pubblico, favorendo la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni.

 

PressGiochi

