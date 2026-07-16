ADM. Napoli: sequestro di 6 slot machine illegali, denunciato il titolare di un bar

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta nel corso delle operazioni di controllo, ha scoperto in un esercizio commerciale

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta nel corso delle operazioni di controllo, ha scoperto in un esercizio commerciale 6 slot machine, abilmente nascoste in un locale, posto nel retro del banco cassa.

Gli apparecchi risultati manomessi e non collegati alla rete telematica ADM, sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., per i quali il titolare dell’esercizio commerciale non è stata in grado di esibire alcuna documentazione per la detenzione, nonché la prevista tabella dei giochi proibiti.

Per il titolare dell’esercizio è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre a una sanzione amministrativa di 66.000 euro.

Nel corso delle operazioni, inoltre, si è proceduto al sequestro delle apparecchiature con relative schede gioco, nonché di una somma di danaro di quasi 2.000 euro, rinvenuta all’interno degli stessi dispositivi.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di contrasto all’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, per prevenire attività illecite a tutela dei cittadini e del corretto svolgimento delle attività commerciali.

PressGiochi