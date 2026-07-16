Newsletter

16 Luglio 2026 - 16:47

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM. Napoli: sequestro di 6 slot machine illegali, denunciato il titolare di un bar

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta nel corso delle operazioni di controllo, ha scoperto in un esercizio commerciale

16 Luglio 2026

Share the post "ADM. Napoli: sequestro di 6 slot machine illegali, denunciato il titolare di un bar"

Stampa pagina

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta nel corso delle operazioni di controllo, ha scoperto in un esercizio commerciale 6 slot machine, abilmente nascoste in un locale, posto nel retro del banco cassa.

Gli apparecchi risultati manomessi e non collegati alla rete telematica ADM, sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., per i quali il titolare dell’esercizio commerciale non è stata in grado di esibire alcuna documentazione per la detenzione, nonché la prevista tabella dei giochi proibiti.

Per il titolare dell’esercizio è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre a una sanzione amministrativa di 66.000 euro.

Nel corso delle operazioni, inoltre, si è proceduto al sequestro delle apparecchiature con relative schede gioco, nonché di una somma di danaro di quasi 2.000 euro, rinvenuta all’interno degli stessi dispositivi.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di contrasto all’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, per prevenire attività illecite a tutela dei cittadini e del corretto svolgimento delle attività commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Antiriciclaggio nel gioco, UIF pubblica gli atti del seminario sulla collaborazione attiva degli operatori

SuperEnalotto e giochi numerici: dal 20 luglio accredito automatico sul conto gioco per le vincite tra 5.200,01 e 50.000 euro

Grecia, nel 2025 i ricavi dal gioco superano i 3 miliardi di euro

Elenco RIES, il TAR Lazio sospende la cancellazione di un esercente disposta da ADM

Kambi registra un Mondiale da record con oltre 100 milioni di scommesse

Formula 1 – Antonelli sogna il riscatto a Spa, Russell lo insidia ma la Ferrari è lì: il trionfo di Maranello a 3,00 su Sisal.it

StarCasinò: quattro nuove slot con due grandi esclusive firmate da top provider

EGBA, Super Technologies entra a far parte del Consiglio di Amministrazione

UK. La Gambling Commission pubblica la terza indagine annuale sul gioco: partecipazione stabile e PGSI al 2,4% nel 2025

Camera, rendiconto 2025 e assestamento 2026 di bilancio: previsti maggiori introiti per 807 milioni di euro dai giochi

Caso AGCOM – Google. Corte UE: “Google può essere ritenuta responsabile dei video YouTube dei creator partner per la pubblicità al gioco online”

“ADMIRAL Gaming Network incontra i partner”: seconda tappa a Faenza presso Romagna Giochi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter