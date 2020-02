ADM. Minenna incontra il top management dell’Agenzia

Il nuovo direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, la scorsa settimana ha incontrato il top management dell’Agenzia. La prima conferenza dei direttori da lui presieduta ha l’obiettivo di condividere esperienze, indirizzi e decisioni strategiche.

“So bene che l’Agenzia – ha dichiarato il neodirettore – è struttura complessa, composta da competenze specifiche e non fungibili, tassello importante della realtà economica e finanziaria del nostro Paese, posta a presidio della legalità e della fluidità del commercio, del corretto andamento del settore dei giochi e dei tabacchi e più in generale della salute e della sicurezza dei cittadini.

Con il Vostro aiuto sono certo che possiamo ancora migliorare ed a questo fine ho avviato un’analisi quali-quantitativa delle risorse e delle infrastrutture disponibili.

Sono consapevole che sia urgente definire un piano per l’integrazione delle dotazioni organiche così come azioni concrete per valorizzare il personale che rappresenta la spina dorsale dell’Agenzia.

Il disegno organizzativo segue e valorizzerà in modo efficace e trasparente le sinergie fra le diverse componenti della Struttura; sono certo di poter contare sulla leale collaborazione Vostra e dei Sindacati che nel rappresentarVi saranno la cinghia di trasmissione di un’azione tesa al rispetto delle istituzioni ed alla valorizzazione dell’identità e dei valori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Durante l’incontro, il nuovo Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, al lavoro con i suoi Dirigenti apicali.

Presentato il piano triennale per la prevenzione della corruzione a cura della Direzione Internal Audit dell’Agenzia. Obiettivo: prevenire fenomeni corruttivi. L’analisi del contesto organizzativo e dei casi concreti consente di individuare rimedi più efficaci: indispensabile tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa.

Presentata la nuova modulistica per le verifiche agli aspiranti AEO. I nuovi modelli semplificano, standardizzano e velocizzano le attività di rilascio delle autorizzazioni. Previsto anche automonitoraggio per i soggetti già AEO.

Marcello Minenna dà il via al progetto KILOMETRO ZERO e chiede a tutte le strutture territoriali di condurre l’analisi dei flussi logistici prescelti dagli operatori nelle varie zone d’Italia. Saranno così evidenti le interrelazioni territoriali tra produzioni, logistica e dogana. La dogana si avvicina ancor più agli operatori, specie agli esportatori, al fine di valorizzare il territorio presso le sedi operative (km 0) con importanti riflessi sulla competitività del sistema e sull’ambiente.

Presentata ai Direttori la versione aggiornata della piattaforma S.M.A.R.T. che raccoglie statistiche e analisi della raccolta territoriale collegata ai giochi. ADM rende S.M.A.R.T. il territorio: l’Agenzia mette a disposizione di comuni e regioni i dati del gioco.

Ai presenti è stato illustrato lo stato di avanzamento delle operazioni del concorso per 69 dirigenti: tuttora in corso le operazioni di rilettura e nuova valutazione di alcuni elaborati, in attuazione delle pronunce del Consiglio di Stato del 13 aprile 2016 e del 18 gennaio 2019.

