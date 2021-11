ADM. Minenna incontra Amadeus per rilanciare la Lotteria Italia

Il Direttore Generale Marcello Minenna ha invitato ieri presso la sede di piazza Mastai, il conduttore Amadeus, accompagnato dal produttore Lucio Presta e da Osvaldo Bevilacqua per illustrare l’iniziativa Disegniamo

Il Direttore Generale Marcello Minenna ha invitato ieri presso la sede di piazza Mastai, il conduttore Amadeus, accompagnato dal produttore Lucio Presta e da Osvaldo Bevilacqua per illustrare l’iniziativa Disegniamo la Fortuna legata alla Lotteria Italia. L’incontro ha fornito l’occasione per mettere sul tavolo tante idee e per immaginare il rilancio della Lotteria che fa parte della storia del nostro paese.

