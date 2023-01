ADM. Minenna: “Grazie a tutte le persone di ADM, auguro buon lavoro ad Alesse”

In queste ore nelle quali il Consiglio dei Ministri ufficializza le nuove nomine delle Agenzie fiscali, non poteva mancare il saluto ufficiale da parte del direttore uscente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che in questi tre anni alla guida dell’agenzia non ha risparmiato energie per modernizzare ed efficientare la macchina amministrativa di Piazza Mastai.