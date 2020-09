ADM. Minenna: “Fondamentale il contrasto dell’illegalità”

Alla presentazione del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuto il Direttore Marcello Minenna, che ha spiegato: “Il contrasto dell’illegalità nei giochi dove si annida la criminalità è fondamentale. L’Agenzia con la sua intelligence è sempre attiva su accise Dogane e Monopoli. L’alta specializzazione dei nostri dipendenti li vede attivi su molti fronti a tutela della salute dei consumatori con i nostri laboratori. Controlliamo lo sdoganamento delle merci per evitare illeciti come è stato per le mascherine di protezione. ADM conosce tutti i punti di gioco presenti sul territorio e controlla i punti illegali e vigila sui concessionari di gioco pubblico. Nella regolamentazione dei giochi controlliamo le lotterie, infatti qui abbiamo la sede di estrazione della lotteria nazionale. Collaboriamo con altri ministeri per garantire che ciò che entra nel nostro territorio non sia pericoloso. Inoltre, avvieremo presto un concorso per assumere 1200 dipendenti”.

PressGiochi