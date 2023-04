ADM. Mario Lollobrigida nominato nuovo Direttore ai Giochi

Il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella riunione odierna, ha espresso la propria valutazione favorevole in merito la nomina del Dirigente Mario Lollobrigida quale nuovo Direttore Giochi.

La proposta di nomina è stata formulata da una Commissione presieduta dall’Avv. Sergio Santoro, già Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, incaricata di selezionare le candidature intervenute a seguito di interpello.

Prosegue, pertanto, il processo di riordino dell’Agenzia guidata da Roberto Alesse, che si occupa di dogane, di prodotti sottoposti ad accisa ma anche della regolazione e del controllo del settore “Giochi” in Italia, verificando costantemente gli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari e gli operatori della relativa filiera industriale, contrastando il gioco illegale e le relative organizzazioni criminali.

Il nuovo Direttore Giochi, Mario Lollobrigida, dopo la formazione notarile e forense, accede, nel 1993, alla carriera direttiva ed è dirigente di ruolo dell’Amministrazione finanziaria dal 2007, nonché apprezzato docente della Scuola tributaria della Guardia di finanza.

Attualmente Dirigente della Direzione Tabacchi, nella lunga carriera professionale ha guidato diversi Uffici della Direzione Giochi (Uffici giochi numerici e lotterie, Ufficio Lotto e lotterie, Ufficio Enalotto e Ufficio Bingo), acquisendo una importante conoscenza del settore, grazie anche all’esperienza territoriale quale Dirigente presso gli Uffici dei monopoli per il Lazio e per il Veneto e Trentino Alto Adige.

La Direzione Giochi, tra le varie funzioni, fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione della normativa di riferimento. Cura l’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei singoli giochi, nonché l’organizzazione e l’esercizio dei giochi pubblici non affidati ai concessionari e la gestione amministrativa delle concessioni in materia di gioco. Cura e coordina le attività connesse all’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle altre entrate in materia di giochi e vigila sul regolare adempimento degli obblighi amministrativi dei concessionari. Assicura la partecipazione, per le materie di competenza, ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Agisce al fine di garantire la fruizione del gioco nell’ambito di un contesto regolamentato, di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato. Disegna le linee guida per presidiare un razionale sviluppo del settore, verificando costantemente la regolarità del comportamento degli operatori. Supporta, per l’attività di competenza, la Direzione Legale e Contenzioso. Cura e coordina nell’ambito delle attività di competenza della Direzione, le attività in materia sanzionatoria, l’URP telematico e l’applicazione dello Statuto del Contribuente e i rapporti con il Garante del Contribuente.

