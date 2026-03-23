ADM, Maria Rosaria Meola alla guida dell’Ufficio Bingo
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ufficializzato il conferimento dell’incarico dirigenziale relativo all’Ufficio Bingo, nell’ambito della procedura avviata con avviso del 3 marzo 2026. A seguito delle valutazioni
23 Marzo 2026
Share the post "ADM, Maria Rosaria Meola alla guida dell’Ufficio Bingo"
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ufficializzato il conferimento dell’incarico dirigenziale relativo all’Ufficio Bingo, nell’ambito della procedura avviata con avviso del 3 marzo 2026.
A seguito delle valutazioni svolte dalla Commissione nominata il 5 marzo, la guida dell’ufficio – incardinato nella Direzione Giochi – è stata affidata alla dottoressa Maria Rosaria Meola.
Il provvedimento, firmato dal Direttore centrale Salvatore Roberto Micciché, rientra nel processo di attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale e punta a garantire continuità e presidio operativo in un comparto rilevante del gioco pubblico regolamentato.