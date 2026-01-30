Newsletter

31 Gennaio 2026 - 02:03

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM. Manifestazioni a premio: chiarimenti sui premi in oro

In relazione alla disciplina delle manifestazioni a premio, alla luce del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia Dogane e Monopoli richiama l’attenzione di tutti i soggetti promotori di manifestazioni

30 Gennaio 2026

Share the post "ADM. Manifestazioni a premio: chiarimenti sui premi in oro"

Stampa pagina

In relazione alla disciplina delle manifestazioni a premio, alla luce del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia Dogane e Monopoli richiama l’attenzione di tutti i soggetti promotori di manifestazioni a premio, delle Camere di commercio e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito alla possibilità di mettere in palio premi consistenti in gettoni o lingotti d’oro, anche di elevato valore economico.

Il parere chiarisce che, sebbene il settore delle manifestazioni a premio sia stato oggetto di liberalizzazione, i premi costituiti da lingotti o gettoni d’oro non rientrano tra quelli consentiti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, che individua le tipologie di premi ammissibili (beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione).

Tali premi, infatti, in quanto immediatamente monetizzabili, risultano assimilabili al denaro e configurano una fattispecie riconducibile alla lotteria, attività riservata allo Stato.

Ne consegue che l’utilizzo di premi in gettoni o lingotti d’oro non è consentito, neppure in via analogica o estensiva poiché determinerebbe una violazione del sistema di tutela del monopolio statale dei giochi.

Questa Agenzia è in costante vigilanza sulla questione e provvederà a ordinare la cessazione delle manifestazioni a premio che presentino caratteristiche tali da eludere il monopolio statale dei giochi.

Si ricorda, pertanto, agli operatori economici di conformare le iniziative promozionali alla normativa vigente.

 

PressGiochi

Leggi anche

Serie A – Como-Atalanta: derby lombardo tra gol e spettacolo. Lukaku, gol e assist a 8,50, guida il Napoli contro la Fiorentina

Novomatic Italia è Top Employer 2026

Stati Uniti, AGA: gli americani scommetteranno circa $1,7 mld sul Super Bowl LX

I trend e le innovazioni che spingeranno l’industria nel 2026

ADM. Manifestazioni a premio: chiarimenti sui premi in oro

USA, Nevada: a dicembre 2025, le entrate dai casinò si attestano a $1,4 miliardi

Indonesia, nel 2025 calo del 20% del volume del gioco online illegale

CONMEBOL e IBIA rafforzano la tutela dell’integrità del calcio: oltre 100 arbitri coinvolti in un programma formativo contro il match-fixing

StarCasinò chiude gennaio nel segno dell’innovazione tecnologica con Raptor 2

Serie A, 23ª giornata: l’Inter capolista vola a Cremona, il Milan chiude il turno a Bologna nel mirino del Napoli

Licata, gioco illegale: blitz in due locali, 8 apparecchi sequestrati e 80mila euro di sanzioni

Australia. ACMA segnala 6 operatori di scommesse per violazione delle norme su autoesclusione

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×