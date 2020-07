ADM: Luca Turchi alla guida dell’Ufficio Giochi

E’ Luca Turchi il dirigente ADM che ricoprirà il ruolo di direttore del nuovo Ufficio Controlli giochi voluto dal nuovo direttore generale Marcello Minenna che giorno dopo giorno sta rivoluzionando l’organizzazione dell’Agenzia responsabile di dogane e monopoli.

L’Ufficio si occuperà dell’attività di prevenzione dei comportamenti illeciti in materia di gioco pubblico, elaborerà gli indirizzi e le istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in raccordo con le relative Autorità competenti, coordinerà – tra le altre cose – le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia.

PressGiochi