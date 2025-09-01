Newsletter

01 Settembre 2025 - 21:53

Lotteria Italia 2025: debutta il premio speciale da 300mila euro nella serata finale del 6 gennaio

Con la “Lotteria di Capodanno” in palio premi giornalieri per 840 mila euro

01 Settembre 2025

Prende il via oggi la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2025, con una veste grafica arricchita dai disegni vincitori del concorso artistico “Disegniamo la Fortuna con ADM”, in questa edizione ispirato al tema “Disabilità e cinema”.

La manifestazione si concluderà il 6 gennaio 2026, con l’estrazione finale dei premi, fra cui il primo di 5 milioni di euro.

Inoltre, è prevista, per la prima volta, durante l’anteprima della puntata serale di “Affari Tuoi” del 6 gennaio 2026, l’attribuzione di un premio speciale di 300 mila euro.

Con lo stesso biglietto è possibile concorrere non soltanto all’estrazione finale del 6 gennaio 2026 ma partecipare anche all’assegnazione dei premi giornalieri, registrando, sul sito ufficiale Lotteria Italia o su app MyLotteries, il codice a dieci cifre inserito nel tagliando allegato ai biglietti cartacei o riportato su quelli in formato digitale.

Da quest’anno, la partecipazione alle estrazioni dei premi giornalieri è resa ancora più facile grazie al QR Code presente sui biglietti sotto l’area da grattare: basterà inquadrarlo e proseguire, poi, con la registrazione.

“La Lotteria Italia rappresenta per milioni di cittadini il tradizionale appuntamento con la fortuna. La sua notoria popolarità consente di amplificare il richiamo al principio di legalità e all’approccio consapevole e responsabile al gioco, temi che, come negli anni passati, l’Agenzia ha inteso ulteriormente valorizzare con un messaggio di inclusione e di solidarietà – ha sottolineato il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse – L’edizione 2025 della Lotteria Italia conferma, inoltre, il continuo impegno di ADM nell’innovazione tecnologica e nell’adozione di strumenti digitali accessibili e al passo con i tempi”.

Tra i codici inviati, tutti i lunedì dal 22 settembre 2025 al 9 dicembre 2025, ne verranno estratti sei, ciascuno abbinato a un premio ordinario di 10 mila euro: in tutto, saranno assegnati 72 premi ordinari, per un ammontare complessivo di 720 mila euro.

È prevista, inoltre, il 15 dicembre 2025, l’estrazione speciale di ulteriori sei codici, a ognuno dei quali andrà una vincita di 20 mila euro.

L’edizione 2025 di Lotteria Italia porterà, quindi, alla distribuzione di complessivi 78 premi giornalieri, per un valore totale di 840 mila euro.

I codici e i dati identificativi dei biglietti vincenti, nonché l’importo dei relativi premi, saranno pubblicati sul sito www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it.

Con i dati del biglietto, inoltre, è possibile verificare l’eventuale vincita attraverso lo strumento “Verifica Vincite”, disponibile dal 29 settembre 2025 sul sito www.lotteria-italia.it e sull’App MyLotteries.

Video Tutorial Lotteria Italia 2025  https://youtu.be/FsHvTHkFsSQ

 

PressGiochi

Lotteria Italia 2025: debutta il premio speciale da 300mila euro nella serata finale del 6 gennaio

PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

