Adm, lotteria degli scontrini: in Umbria 100 vincite per oltre 1,5 milioni di euro

La dea bendata della Lotteria degli scontrini continua a sorridere all’Umbria che, con l’ultimo reclamo presentato in queste ore all’Ufficio Monopoli di Perugia, taglia il traguardo delle 100 vincite.

L’ultima in ordine di tempo, del valore di 5 mila euro, ha interessato una famosa catena di distribuzione alimentare con sede nel capoluogo di regione umbro: il consumatore invece, che vince 25 mila euro, è di Palermo dove ha effettuato l’acquisto presso un discount.

Il legale rappresentante della società si è presentato in queste ore presso l’Ufficio regionale dei Monopoli per reclamare la vincita.

Con quest’ultima l’Umbria raggiunge quota 100 scontrini vincenti che hanno portato a esercenti e clienti premi in denaro per oltre 1,5 milioni di euro (1.555.000 euro per la precisione).

Partita nel marzo 2021, la Lotteria ha registrato la prima vincita in Umbria nel giugno dello stesso anno: in appena sette mesi la dea bendata ha premiato 36 umbri (18 esercenti e 18 consumatori) per un totale di 393 mila euro, registrando anche un premio da 100 mila euro.

Decisamente più ricco il 2022 che alla fine di novembre segna 64 vincite (36 esercenti, 28 acquirenti) per un ammontare pari a 1.162.000 euro tra cui 4 vincite da 100 mila euro e 22 da 25 mila euro.

La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

