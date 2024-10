ADM: IV Edizione di “Disegniamo la fortuna” per celebrare il connubio tra arte e disabilità, presentati i biglietti della Lotteria Italia 2024

Nella sede romana di Piazza Mastai dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è svolta la quarta edizione dell’evento “Disegniamo la fortuna con ADM”, progetto che ruota attorno ai temi dell’arte e della disabilità e che anche quest’anno ha visto la partecipazione di numerosi artisti, associazioni, figure istituzionali e rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo.

La cerimonia si è tenuta nella Sala delle Conferenze e ha celebrato l’impegno di chi, con l’arte, ha voluto sensibilizzare e promuovere l’inclusione delle persone con disabilità.

Il direttore dell’Agenzia Roberto Alesse, durante l’incontro, ha consegnato gli attestati di merito artistico agli autori dei bozzetti, che sono stati selezionati da una commissione di valutazione per diventare i biglietti della Lotteria Italia 2024. Dodici i disegni scelti per la loro originalità e stampati sui biglietti della Lotteria, già disponibili per l’acquisto on line e presso le rivendite autorizzate. “Grazie a questa iniziativa, i biglietti del più noto e storico evento ludico con vincite in denaro sono diventati un veicolo di trasmissione di messaggi solidaristici e di integrazione sociale. La mia gratitudine va agli Enti del terzo settore, per l’entusiasmo con cui hanno aderito all’evento, e alle Società Lotterie nazionali presenti. Il tema della disabilità, trattato con così tanta cura e creatività, ci ricorda l’importanza di abbattere ogni barriera e di valorizzare la diversità”.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione della Presidente della Commissione di valutazione, la giornalista e conduttrice Rai, Eleonora Daniele. “Presiedere questa Commissione – ha detto la Daniele – è stato molto emozionante. Durante la selezione mi sono immedesimata nello stato d’animo dei ragazzi partecipanti, vivendo ogni bozzetto con profonda partecipazione”.

Uno dei momenti più attesi della giornata è stata l’anteprima speciale dei biglietti della Lotteria Italia 2024, ispirati ai bozzetti realizzati premiati. La presentazione è stata curata dal direttore della Direzione Giochi di ADM, Mario Lollobrigida, che ha sottolineato come l’arte possa veicolare messaggi potenti e universali, proprio come in questo caso. L’iniziativa, che ogni anno si rinnova con un tema diverso, si conferma come un’importante piattaforma per dare voce all’arte come strumento di inclusione sociale.

