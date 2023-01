ADM: istituita la sezione Antiriciclaggio all’interno del gruppo Analisi scommesse sportive

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un ordine di servizio firmato dal direttore all’Ufficio giochi, Stefano Saracchi, ha istituito la sezione Antiriciclaggio all’interno del team Analisi scommesse sportive con l’obiettivo di seguire le attività antifrode nel settore dei giochi ed in materia di antiriciclaggio.

La nuova sezione verrà guidata da Roberto Gabrielli, già funzionario della Direzione Antifrode e controlli, che sarà affiancato da Maurizio Tortolano, con la funzione di esperto di Polizia giudiziaria e tributaria e Maria Grazia Ibba per le funzioni di amministrazione.

La decisione di istituire la nuova sezione, segue “le linee guida dettate per la pianificazione delle attività prioritarie assegnate a questa Amministrazione finanziaria nel settore dei giochi che, in continuità all’Atto di indirizzo 2021-2023, ha previsto l’obiettivo dell’innalzamento della qualità dell’offerta dei giochi pubblici, assicurando un ambiente di gioco sicuro, combattendo il gioco illegale, proteggendo i soggetti vulnerabili e ponendo particolare riguardo alle attività di presidio al divieto di gioco da parte dei minori” previsto nell’Atto di indirizzo per gli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2022-2024.

PressGiochi