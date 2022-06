ADM, iscrizioni 2022 Ries: di nuovo disponibile applicativo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a seguito della risoluzione di problemi tecnici da parte del partner tecnologico Sogei, è nuovamente disponibile l’applicativo per l’iscrizione all’elenco dei soggetti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a seguito della risoluzione di problemi tecnici da parte del partner tecnologico Sogei, è nuovamente disponibile l’applicativo per l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1 comma 82 della legge n. 220/2010 (elenco RIES) per l’anno 2022 e, pertanto, decorre dalla data odierna il termine per i concessionari previsto all’articolo 12 del Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011.

Come precedentemente comunicato, a partire da oggi, l’utilizzo delle funzionalità dedicate alla gestione delle iscrizioni all’Elenco dei soggetti richiederà l’accesso dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia (Area riservata – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU, disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu “Mio Profilo”).

L’autorizzazione da richiedere è la seguente: “Funzionalità Telematiche Apparecchi Comma6” (dlr_funzionalita_app_c6), disponibile nella sezione “Interattivi”>“Giochi“>“Servizi telematici apparecchi con vincita in denaro ed Elenco dei Soggetti”.

Si ricorda, altresì, che le credenziali rilasciate in precedenza non saranno più utilizzabili per accedere alla funzionalità.

PressGiochi