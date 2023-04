ADM, introduzione in via sperimentale per un anno del nuovo gioco online “Play Your Date”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la presente Determinazione direttoriale disciplina l’ introduzione, in via sperimentale, per il periodo di un anno, del gioco numerico a totalizzatore nazionale “Play

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la presente Determinazione direttoriale disciplina l’ introduzione, in via sperimentale, per il periodo di un anno, del gioco numerico a totalizzatore nazionale “Play Your Date”, per il quale è prevista la sola raccolta a distanza.

I concorsi del gioco “Play Your Date” hanno frequenza giornaliera, con una giocata minima che equivale a una combinazione di gioco, sara’ di euro 0,50 e con due categorie di premi, a punteggio e con vincita immediata.

