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ADM, integrazione alle regole sui flussi finanziari dopo l’introduzione di Vinci per la Vita – Super Win for Life

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un’integrazione alla disciplina dei flussi finanziari dei GNTN a seguito introduzione della formula di gioco Vinci per la Vita – Super

12 Giugno 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un’integrazione alla disciplina dei flussi finanziari dei GNTN a seguito introduzione della formula di gioco Vinci per la Vita – Super Win for Life.

La determinazione direttoriale del 18 novembre 2021, prot. n. 435212/RU, è integrata, a seguito dell’introduzione della formula di gioco “Vinci per la Vita – Super Win for Life”, con quanto stabilito dalla tabella riportata di seguito, al fine di definire la ripartizione della relativa raccolta e la destinazione delle somme risultanti.

In attesa che siano completati gli aggiornamenti informatici necessari, i concessionari continueranno a effettuare manualmente i versamenti fiscali tramite modello F24-Accise. I pagamenti dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della settimana contabile, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occuperà delle procedure successive.

Scarica la determinazione

 

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