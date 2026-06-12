ADM, integrazione alle regole sui flussi finanziari dopo l’introduzione di Vinci per la Vita – Super Win for Life

12 Giugno 2026 - 16:25
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un’integrazione alla disciplina dei flussi finanziari dei GNTN a seguito introduzione della formula di gioco Vinci per la Vita – Super
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un’integrazione alla disciplina dei flussi finanziari dei GNTN a seguito introduzione della formula di gioco Vinci per la Vita – Super Win for Life.
La determinazione direttoriale del 18 novembre 2021, prot. n. 435212/RU, è integrata, a seguito dell’introduzione della formula di gioco “Vinci per la Vita – Super Win for Life”, con quanto stabilito dalla tabella riportata di seguito, al fine di definire la ripartizione della relativa raccolta e la destinazione delle somme risultanti.
In attesa che siano completati gli aggiornamenti informatici necessari, i concessionari continueranno a effettuare manualmente i versamenti fiscali tramite modello F24-Accise. I pagamenti dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della settimana contabile, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occuperà delle procedure successive.
PressGiochi