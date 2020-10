ADM. Iniziativa SuperEnalotto “Natale 100 x 100”

ADM comunica che, in occasione del concorso n. 134 del 19 dicembre 2020, saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100.000 euro cadauno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per tale concorso. Il terminaleassegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.Sarà possibile convalidare le schedine per il concorso n. 134 già da sabato 14 novembre 2020.

