ADM, indizione lotteria nazionale denominata “Testa o Croce”

ADM, mediante Determina Direttoriale, comunica che è stata indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Testa o Croce”. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 0,50.

Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 8.640.000.

Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

