ADM, indizione di tre lotterie denominate “Fortuna in Tasca”, “Edizione Speciale VIP LIT” e “Edizione Speciale VIP”

03 Settembre 2025 - 13:40
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato, mediante determina direttoriale, che sono state indette tre nuove lotterie nazionali ad estrazione istantanea denominate “Fortuna in Tasca”, “Edizione Speciale VIP LIT” e “Edizione Speciale VIP”.
Per “Fortuna in Tasca”, il prezzo di ciascun biglietto è di 0,50 euro mentre per “Edizione Speciale VIP LIT” e “Edizione Speciale VIP” il costo del biglietto è di 25 euro.
Alla lotteria “Edizione Speciale VIP LIT” è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
PressGiochi