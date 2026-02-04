Newsletter

04 Febbraio 2026

ADM, indizione di due nuove lotterie denominate “Color Puzzle 10€” e “Color Puzzle 5€”

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato, mediante determina direttoriale, che sono state indette la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Color Puzzle 10€" e la lotteria nazionale

04 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato, mediante determina direttoriale, che sono state indette la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Color Puzzle 10€” e la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Color Puzzle 5€”.

Scarica la determina Color Puzzle 10€

Scarica la determina Color Puzzle 5€

 

ADM, indizione di due nuove lotterie denominate “Color Puzzle 10€” e “Color Puzzle 5€”

