ADM. Indette sostituzioni del layout del retro dei biglietti di due lotterie istantanee

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto la sostituzione del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo Battaglia Navale”, allegato ai decreti direttoriali 19 aprile 2018, prot. 69464/R.U e 28 febbraio 2019, prot. 35920/R.U, che viene sostituito con quello allegato alla presente determinazione ed è visionabile sul sito internet www.adm.gov.it e sul sito internet www.grattaevinci.com. I biglietti della lotteria istantanea denominata “Nuovo Battaglia Navale” recanti il vecchio layout del retro del biglietto, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte in giacenza.

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto anche la sostituzione del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Tutto per Tutto”, allegato ai decreti direttoriali 21 dicembre 2016, prot. 127139/R.U e 28 febbraio 2019, prot. 38607/R.U, che sarà sostituito con quello allegato alla presente determinazione ed è visionabile sul sito internet www.adm.gov.it e sul sito internet www.grattaevinci.com. I biglietti della lotteria istantanea denominata “Tutto per Tutto” recanti il vecchio layout del retro del biglietto, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte in giacenza.

In allegato entrambe le determine:

Nuova Battaglia Navale: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Nuovo+Battaglia+Navale.pdf/0b8b0bcb-9993-4d0a-8ab0-a3e494261fa1

Tutto per Tutto: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Tutto+per+Tutto.pdf/cebd3a6d-9f73-482e-83a8-d0e2d460fcae

PressGiochi