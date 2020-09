ADM. Indetta nuova lotteria istantanea “Monetine Fortunate”

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli comunica che è stata indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Monetine Fortunate”. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 43.200.000. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti. La massa premi corrispondente al quantitativo di 43.200.000 biglietti ammonta a €25.487.200,00.

Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato alla presente determinazione, è visionabile sui siti www.adm.gov.it e www.grattaevinci.com. E’ vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all’incasso risulti o meno vincente e l’eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

COME SI GIOCA?

Si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete dorate presenti nell’area di gioco e l’importo celato dalle pile di monete sotto le quali è riportata la scritta “PREMIO”: se la somma dei numeri rinvenuti è superiore a 100, si vince l’importo trovato sotto la scritta “PREMIO”.

Determina allegata: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determinazione+direttoriale_03092020.pdf/bba45575-c020-4d4f-a472-51b4e11dab3a

PressGiochi